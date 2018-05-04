За правилами Євробачення, свої оцінки учасникам дають не тільки глядачі, а й професійні члени журі. Днями організатори озвучили повний список тих, хто буде присуджувати голоси виконавцям у півфіналах і у фіналі міжнародного пісенного конкурсу. Кожне національне журі складається з п’яти професіоналів у сфері музики. У списку 215 членів журі з 43 країн зазначено і представників від України. Хто вони — читайте в матеріалі.

Віталій Климов — український музичний продюсер і кліпмейкер. Відомий завдяки співпраці з групами «Табула Раса», «Океан Ельзи», співачкою Альоною Вінницькою.

Крім роботи з артистами, займається продюсуванням відео- і кінопродукції, режисурою музичних кліпів. Працював редактором, журналістом, ведучим і продюсером на українських телевізійних каналах, редактором і журналістом в українських друкованих ЗМІ.

Денис Жупник — ведучий радіостанції «Хіт FM», шоумен, актор, ведучий заходів.

Артур Данієлян — саунд-продюсер «Без обмежень», «Тартак», Yurcash, «Фіолет», Sian Evans (ex-Kosheen) засновник студії звукозапису Bedroom 43, мультиінструменталіст, звукорежисер, ендорсер бренду Ableton в Україні, автор проектів електронної музики Danielyan , Neural Clan, басист гурту Qarpa з 1998 р.

Алла Московка (ALLOISE) — співачка, актриса театру «КРОТ», автор пісень і вокалістка гурту Gorchitza, а також фронтвумен сольного бенду ALLOISE.

Христина Соловій — українська співачка, музикант, композитор. Стала популярною завдяки авторській пісні «Тримай», яку називають «одою всіх закоханих», відео цієї пісні має понад 18 млн переглядів на Youtube. Завдяки цій композиції продюсер Святослав Вакарчук повірив у Христину як в самобутню співачку й автора-виконавця і запропонував продовжити співпрацю. У творчості Христина Соловій поєднує жанри фолк-року, бароко-попу і дрім-попу. Шляхетна зовнішність, романтичний стиль і прагнення популяризувати лемківську пісню створили образ Христини в медіа як «принцеси лемків».

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Нагадаємо, що в телецентрі «Олівець» з 3 травня працює фан-зона Євробачення-2018. Відвідувачі зможуть не тільки підтримати учасників конкурсу, а й відвідати фотозони, взяти участь у безкоштовних майстер-класах з танців, вокалу, португальської мови і поспілкуватися із зірками української естради.

Протягом двох тижнів фанатів чекає виставка костюмів і нагород артистів: нагорода переможниці Євробачення Руслани, сукні Альоші, Злати Огнєвіч, Гайтани та Vilna, незвичайні костюми гурту O.Torvald та інших співаків. Також відбудуться зустрічі із зірками української естради та їхні автограф-сесії.

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