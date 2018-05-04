Чим вражатиме 10 випуск «Світами за скарбами»

5 квітня у 10 епізоді тревел-шоу пари опиняться у В’єтнамі. У новій країні на учасників чекають спека, дика природа і ще багато нового і незвичайного. Чим здивує 10 випуск «Світами за скарбами» – читайте в матеріалі.

Пари-учасниці покинули прохолодний і суворий Берлін, але стали ближче до мети. Скарб тепер не такий далекий, однак завдання – набагато складніші.

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У 10 епізоді «Світами за скарбами» учасники дістануться красивого та екзотичного В’єтнаму з його спекою. Там на них чекають небезпечні та огидні завдання, які випробують на міцність навіть найстійкіших. Чи всі пари витримають таку температуру повітря і нові, не завжди приємні, конкурси?

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Що ще станеться у 10 випуску «Світами за скарбами», дізнаєтеся вже в суботу, 5 травня, о 22:50 на СТБ.

Відеоанонс 10 випуску «Світами за скарбами» дивіться просто зараз!

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