Куди піти в Києві на вихідних 5–6 травня 2018 року

Теплий травень можна і потрібно провести по-особливому. Куди краще піти і де найцікавіші заходи, знає редакція сайту СТБ. Ми розповімо, куди піти в Києві на вихідних 5–6 травня, щоб не нудьгувати. Подробиці — в матеріалі.
Relax-party
5 травня
Master Klass, вул. Б. Хмельницького, 57-б
Що може бути краще, ніж провести теплий травневий вечір на терасі під живу музику? Цієї суботи вас чекають авторські напої, свіжі страви і затишна атмосфера. Приходьте з другими половинками або з компанією друзів і пориньте в атмосферу травневого Києва. Тихий столичний дворик вже чекає своїх гостей.
Ціна: 100 грн
Виставка тюльпанів «Навколо світу»
До 27 травня
Співоче поле
Квіткові композиції, музика, атракціони і майстер-класи. Це і багато іншого підніме настрій вам і вашим дітям. Ви побачите найкрасивіші композиції з тюльпанів, скуштуєте свіжу вуличну їжу, зможете придбати хендмейд-сувенір і навіть побувати в кінотеатрі під відкритим небом. Також на Співочому полі пройде еко-ярмарок і виставка робіт «Ландшафтний дизайн».
Ціна: від 25 грн
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Art weekend в Art Mаll
6 травня
Art Mall
Проведіть вихідні весело і корисно разом зі своїми дітьми. Цими вихідними в Art Mall пройде чимало цікавих дитячих майстер-класів. На заході буде шоу мильних бульбашок, аніматори, конкурси, танці та пісні. Також вашу дитину розмалюють красивим аквагримом і пригостять безкоштовним морозивом.
Безкоштовно
Етно-фест «Традиції. Емоції. Життя»
5–11 травня
Контрактова площа
Фестиваль проводиться під патронатом міністерства культури і націлений на збереження культурної спадщини України. На заході вас чекають виступи творчих колективів, майстер-класи, дегустації та багато іншого. Також пройде виставка живопису і багато інтерактивних розваг для дітей. На фестивалі ви зможете придбати етнічні сувеніри.
Безкоштовно
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Біодинамічна остеопатія. Семінар
5–6 травня
Заміський комплекс «ОРІЯНА»
Остеопатія – це метод діагностики і лікування опорно-рухової системи та внутрішніх органів людини без застосування медикаментів. На дводенному семінарі ви ознайомитеся з техніками, що дозволяють зберігати ресурс організму, відновлювати балансове стан і нейтральність при роботі. Лектор семінару Ольга Компанієць – лікар з 20-річною практикою. Вона покаже практичні вправи, які ви можете використовувати як на собі, так і на інших. На семінарі ви пройдете курс остеопата-початківця з базових тем.
Ціна: 3500 грн