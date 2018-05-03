Історія першого конкурсу «Євробачення» (ВІДЕО)

Перший конкурс «Євробачення» відбувся 62 ріки тому в швейцарському місті Лугано. Тоді, у 1956 році, лише сім країн взяли участь — Бельгія, Нідерланди, Італія, Люксембург, Франція, ФРН, Швейцарія. Перемогу здобула представниця країни — господині конкурсу швейцарка Ліз Ассіа з піснею французькою мовою «Refrain».

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Конкурс, який тривав 1 годину і 40 хвилин, вів Лоенгрін Філіпелло. Відзначимо, що перше Євробачення було не теле-, а радіопередачею. У студії було лише кілька камер, адже не у всіх європейців на той час був удома телевізор.

Цікаво, що конкурс «Євробачення» з’явився в результаті перетворення італійського фестивалю Сан-Ремо. Марсель Бесон, який дуже любив цей проект, бачив у конкурсі можливість об’єднання націй у нелегкий повоєнний час. І донині в Італії існує фестиваль Сан-Ремо, переможець якого і відправляється представляти Італію на самому Євробаченні.

Хоча конкурс 1956 року записали для телевізійного мовлення в деяких європейських країнах, на сьогодні не залишилося жодної копії, крім повторного виступу Ліз Асії в кінці. Це унікальне відео ви можете подивитися просто зараз:

