У випуску 8 «Холостяк»-8 Рожден Анусі не віддав останню троянду нікому з учасниць. Холостяку доведеться зробити вибір між Олею та Яною. Хто з дівчат подобається йому більше? І чим ще здивує 9 випуск шоу «Холостяк»-8? Читайте далі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Холостяк»-8: кому Рожден подарував цілунок на березі океану?

На восьмій вечірці холостяк не зміг зробити вибір між Яною та Олею. У Яні чоловіка приваблює пристрасть, а в Олі — жіночність. З ким Рожден Анусі не готовий попрощатися, а кого чекає дорога додому? Дізнаєтеся вже завтра!

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ: Голосування: чий образ на балу вам сподобався найбільше?

Дев’ята Церемонія троянд обіцяє бути дуже незвичайною. Рожден Анусі підготував для дівчат безліч сюрпризів. Хто з учасниць «Холостяк»-8 опиниться у півфіналі, а хто покине проект?

Не пропустіть 9 випуск романтичного реаліті «Холостяк»-8 завтра, 04.05.2018, о 20:00 на телеканалі СТБ! Фінал уже близько!

Video: «Холостяк»-8: про що розповість 9 випуск У випуску 9 Холостяк 2018 (8 сезон) Рождену доведеться робити вибір між Яною та Олею. Також у Холостяк 8 сезон 9 випуск ви дізнаєтеся, хто з учасниць покине проект