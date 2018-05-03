Телеканал СТБ транслюватиме Євробачення-2018. 8, 10 і 12 травня ви зможете побачити конкурс як онлайн, так і по телевізору. Читайте в матеріалі, де можна буде дивитися Євробачення-2018.

Цього року показувати Євробачення буде не тільки UA:Перший, а й СТБ. Трансляції будуть доступні на сайті телеканалу.

Читайте також: Список заборонених предметів на Євробаченні-2018

Коментуватиме прямі ефіри Євробачення-2018 Сергій Притула. Він же три роки поспіль був ведучим Національного відбору.

Уже всі країни представили свої конкурсні пісні, а букмекери визначилися з фаворитом. Цього року перемогу пророкують представниці Ізраїлю Нетті Барзілай. Вона виступить із піснею «Тоу» в першому півфіналі 8 травня під номером 7.

Читайте також: Хто став постановником номера MELOVIN’а на Євробаченні-2018

Нагадаємо, що представником України на Євробаченні-2018 буде MELOVIN. Артист виступить із піснею «Under the Ladder» у другому півфіналі 10 травня під номером 18. Українцю букмекери приписують 18 місце.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.