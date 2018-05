Сан-Марино на пісенному конкурсі Євробачення-2018 представлять Jessika і Дженіфер Бренінг з композицією «Who We Are». Дівчата виступатимуть 10 травня у другому півфіналі під номером 4. Свою пісню вони виконають англійською мовою.

Євробачення-2018. Сан-Марино. Jessika і Дженіфер Бренінг — Who We Are: дивитися кліп і слухати пісню



Цього року Сан-Марино вперше проводило Нацвідбір та ще й на території Братислави. За рішенням журі та результатами онлайн-голосування представляти крихітну державу поїдуть Jessika і Дженіфер Бренінг.

Джессіка Мускат — мальтійська співачка, автор пісень і актриса. Вона брала участь і займала призові місця на багатьох пісенних фестивалях і конкурсах. Джессіка аж 7 разів безуспішно намагалася потрапити на Євробачення від Мальти. Лише цього року доля посміхнулася дівчині.

Дженіфер Бренінг — реп-виконавиця з Німеччини. У 2014-му, через рік після початку музичної кар’єри, вона отримала престижну премію EMMAward в номінації «кращий новачок».

На Євробаченні-2018 співачки Jessika і Дженіфер Бренінг виконають пісню Who We Are — про те, як важливо залишатися собою в будь-якій ситуації.

Читайте більше цікавих новин в Viber і Telegram СТБ