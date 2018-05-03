На пісенному конкурсі Євробачення-2018 Кіпр представить Елені Фурейра з піснею «Fuego». Виступ співачки відбудеться в першому півфіналі 8 травня під номером 19. Вона виконає композицію англійською мовою.

Євробачення-2018: Кіпр. Елені Фурейра — Fuego: дивитися кліп і слухати пісню.

Елені Фурейра — грецька поп-співачка албанського походження. Почала займатися співом ще у віці трьох років. Вчилася грати на гітарі. Професійно зайнялася музикою в 18. Незабаром отримала пропозицію від продюсерів стати учасницею нового гурту «Mystique», перша пісня якого стала радіо-хітом.

У листопаді 2010 року Фурейра взяла участь у благодійному шоу «Just the 2 of Us» телеканалу Mega Channel, де разом з Панайотісом Петракісом здобула перемогу серед 12 пар. Тоді ж почалася робота над студійним альбомом, який лише за два місяці став платиновим.

Читайте також: Де дивитися Євробачення-2018

У 2012 році записала відразу кілька хітів, включаючи «Reggaeton», «To party den stamata» в дуеті з Midenistis і «Stou erwta thn trela». Пісня «Reggaeton» принесла співачці кілька номінацій премії MAD Video Music Awards 2012 та перемогу в номінації «Кращий відеокліп — поп-музика»

Елені Фурейра кілька разів намагалася поїхати на Євробачення від рідної країни, але перемогти на Нацвідборі у Греції їй так і не вдалося. Тому цього року вона погодилася представляти Кіпр. Текст пісні «Fuego» написаний англійською, а назва іспанська і перекладається як «полум’я».

Читайте також: Всі пісні країн – учасниць Євробачення-2018

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.