Хорватію на пісенному конкурсі Євробачення-2018 представить співачка Франка з піснею «Crazy». Вона виступить 8 травня в першому півфіналі під 12-м номером. Свою композицію співачка виконає англійською мовою.

Євробачення-2018. Хорватія. Франка – Crazy: дивитися кліп і слухати пісню

На Євробаченні-2018 Хорватію представить співачка Франка Бателич. Дівчина виросла в музичній сім’ї та захоплюється співом з трьох років. У 2007-му вона перемогла в телепроекті Showtime і вже наступного року випустила свій перший альбом. Пізніше Франка отримала приз глядацьких симпатій на «Хорватському радіофестивалі». У 2009 році дівчина брала участь у нацвідборі Хорватії на Євробачення, однак посіла лише 7 місце. У 2011 Франка Бателич записала два сингли, здобула перемогу в четвертому сезоні «Танців із зірками» і на деякий час пішла зі сцени.

У 2017 році Франка увірвалася в чарти зі своєю новою піснею. Після цього Хорватія вирішила відправити співачку на Євробачення-2018. Вона виконає пісню про всепоглинаюче кохання – Crazy.

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