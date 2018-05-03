На пісенному конкурсі Євробачення-2018 Фінляндію представить Саара Аалто з піснею «Monsters». Виступ виконавиці відбудеться в першому півфіналі 8 травня під номером 15. Співачка виконає композицію англійською мовою.

Євробачення-2018. Фінляндія. Саара Аалто — Monsters: дивитися кліп і слухати пісню

На рахунку фінської поп-виконавиці Саари Аалто п’ять альбомів, власний звукозаписний лейбл, два програних Нацвідбори у 2011 та 2016 роках та прогнози букмекерів про попадання «Monsters» у десятку кращих пісень цьогорічного конкурсу.

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Міжнародну популярність співачка отримала, взявши участь у британському шоу The X Factor, де виборола друге місце, виконавши на сцені хіт 1980-х «Everybody Wants to Rule the World» групи Tears for Fears. У 2018 році Саара стане одним з наставників фінської версії шоу.

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