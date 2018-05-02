Уже завтра, 3 травня, на глядачів телеканалу СТБ чекатиме 14 випуск «Я соромлюсь свого тіла»-5 – чи не найважчий за всі п’ять сезонів. Бо багато що у ньому – вперше. А до того ж, у новій програмі, як ніколи раніше, найширший спектр емоцій. Докладніше – у матеріалі.

Перша історія – про справжнє кохання та самопожертву. Вже 20 років у Анатолія Сліпченка поліпи в носі. Хвороба змусила його передчасно піти на пенсію, покинувши улюблену роботу, та проміняти життя в місті на усамітнення в селі. Бо надто вже чоловік не хотів, щоб хтось бачив його слабким та хворобливим. І весь цей час біль із ним ділила тільки дружина, Тетяна. Лікарі візьмуться допомогти чоловікові, але виявиться, що проблеми Анатолія більш серйозні…

А ось Саша Валащук, нова пацієнтка проекту, скаржиться на зависокий тиск. Жінка боїться, що гіпертонія здатна вбити її та залишити сиротами двох дітей. Аби з’ясувати причину постійно високого тиску, фахівці пильно обстежать Олександру. Яка страшна таємниця молодості насправді заважає жити жінці?

Артур Корчинський – це ще одна велика емоція нового епізоду. І емоція ця – обурення. Передусім, Катерини Безвершенко – його лікаря. Чому ведуча розлютиться на пацієнта, дивіться вже завтра о 20:00.

Традиційно крім нових історій, ви побачите ще й кількох давніх пацієнтів медичного проекту «Я соромлюсь свого тіла». Зокрема, Сергія Русецького – 22-річного хлопця з важкою вадою ока, що виникла внаслідок падіння в дитинстві на електрокамін, а також Христини Огер, яка мріяла позбутися кісти на малій статевій губі та виправити наслідки попередніх невдалих спроб її видалення.

Будуть і чергові цікаві експерименти! У 14 випуску Валерій Ославський відповідатиме за… закреп. Знайти спільну мову з киянами, які соромляться говорити на таку делікатну тему, ведучому допоможе лише справжній одеський гумор.

А от Люда із Катею стануть справжніми випробувачами. Прокладок та тампонів. Аби із медичної точки зору розібратися, які з цих гігієнічних засобів найкраще підходять для «цих» днів.

Однак, головним героєм цього епізоду – Героєм з великої літери – стане Карина Рубльова. Мужня та сильна, вона разом із лікарями боротиметься за кожну додаткову хвилину життя, яку вона зможе провести із сім’єю та новонародженою дочкою Богданою.

Не пропустіть 14 випуск «Я соромлюсь свого тіла»-5 завтра на телеканалі СТБ о 20:00!

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