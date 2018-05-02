Одеський чоловічий вокальний секстет DukeTime представив власну обробку мегапопулярної пісні Олега Винника «Ніно». Хлопці показали, як би звучала композиція в різних куточках світу. Національний музичний колорит семи країн учасники колективу створювали безпосередньо за допомогою своїх голосів, без використання будь-яких інструментів. Зокрема, DukeTime a capella переспівали відомий трек феномена української сцени на грузинський, ямайський, балканський, іспанський, африканський, єврейський і ватиканський мотиви. Нагадаємо, Олег Винник наразі зайнятий підготовкою до масштабного всеукраїнського туру, який стартує 20 травня і охопить найбільші концертні майданчики, а також понад десять стадіонів країни. З новою програмою «Ти в курсі» феномен української сцени відвідає більше 30 міст, дасть близько 45 концертів для 200 тис. глядачів.

Також сьогодні стало відомо, що Олег Винник вдруге сяде у крісло члена журі вокального шоу «Х-фактор». Компанію йому складуть Андрій Данилко, Настя Каменських, Дмитро Шуров. Також у шоу з’явиться новий музичний продюсер – Вадим Лисиця. Прем’єра шоу в ефірі СТБ традиційно відбудеться восени.