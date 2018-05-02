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Телеканал СТБ / Хіт Олега Винника переспівали на мотиви семи куточків світу

Хіт Олега Винника переспівали на мотиви семи куточків світу

Телеканал СТБ

Одеський чоловічий вокальний секстет DukeTime представив власну обробку мегапопулярної пісні Олега Винника «Ніно». Хлопці показали, як би звучала композиція в різних куточках світу. Національний музичний колорит семи країн учасники колективу створювали безпосередньо за допомогою своїх голосів, без використання будь-яких інструментів. Зокрема, DukeTime a capella переспівали відомий трек феномена української сцени на грузинський, ямайський, балканський, іспанський, африканський, єврейський і ватиканський мотиви.9443a93210d3da2cf1729777cbb7d92bafdd9e59Нагадаємо, Олег Винник наразі зайнятий підготовкою до масштабного всеукраїнського туру, який стартує 20 травня і охопить найбільші концертні майданчики, а також понад десять стадіонів країни. З новою програмою «Ти в курсі» феномен української сцени відвідає більше 30 міст, дасть близько 45 концертів для 200 тис. глядачів.

Також сьогодні стало відомо, що Олег Винник вдруге сяде у крісло члена журі вокального шоу «Х-фактор». Компанію йому складуть  Андрій ДанилкоНастя КаменськихДмитро Шуров. Також у шоу з’явиться новий музичний продюсер – Вадим Лисиця. Прем’єра шоу в ефірі СТБ традиційно відбудеться восени.