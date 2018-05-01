Тендітні, ніжні, спокусливі, сильні – жінки можуть бути різними. І саме такими різними вони зображені в літературних творах. Жіночий образ як ключовий дуже часто використовується в літературі. І це не лише романи та детективи. Останніми роками виходить все більше автобіографічних книжок, заснованих на досвіді та власних переживаннях. Пропонуємо добірку книжок різних жанрів, де в центрі сюжету – жіночій образ.

«Ожинова зима» Сара Джіо

Роман з детективними елементами про кохання, втрату, падіння і спокуту. Хвилююча історія, яка нікого не залишить байдужим. Неймовірні збіги, таємниці та загадки не полишать читача до останньої сторінки.

Сіеттл, 1933. Самотня мати Віра Рей цілує свого трирічного сина Даніеля, вкладає спати й вирушає на роботу в нічну зміну в місцевий готель. Вона повертається, щоб виявити, що травнева хуртовина вкрила місто снігом, а її хлопчик зник. На замерзлій вулиці Віра знаходить його улюбленого іграшкового ведмедика, а сніг замітає будь-які сліди її сина чи злочинця.

Сіеттл, 2010. Репортер «Сіеттл Ґеральд» Клер Олдрідж отримує завдання написати про першотравневу «ожинову зиму» (пізнє весняне похолодання) та її двійника з минулого. Вона дізнається про викрадення, яке так і залишилося нерозкритим, і присягається віднайти правду. Виявляється, що між життями цих двох жінок існує багато несподіваних паралелей…

«Остання камелія» Сара Джіо

Історія, яка інтригує. Читаючи цю книжку, не потрібно поспішати з висновками щодо сюжету, бо на останніх сторінках все може змінитись.

Англія, 1940 рік. Останній у всьому світі екземпляр камелії сорту «міддлберійська рожева» росте на території сільського маєтку в Англії. Американка Флора напередодні Другої світової війни укладає угоду зі злодієм. Її завдання — проникнути в маєток і відшукати камелію. Шлях до цієї мети виявляється сповненим одночасно радості й страху…

Нью-Йорк, наш час. Еддісон, яка працює ландшафтним дизайнером, разом із чоловіком Рексом приїжджає до того самого маєтку. Тепер цей будинок — власність Рексових батьків. Він, як і його дружина, обожнює детективні історії, тож, знайшовши в старовинному будинку альбом із засушеними квітками камелій, подружжя вирішує провести розслідування. Але ж раптом небезпека, з якою колись зіткнулася Флора, іще не минула? Чи спіткає Еддісон така сама доля, як і ту дівчину?

«Години» Майкл Каннінгем

Опинившись у засланні в Річмонді в середині 1920-тих років, відірвана від свого улюбленого Блумсбері та віддана під опіку люблячого чоловіка Леонарда, Вірджинія Вулф щосили намагається приборкати свою норовливу вдачу та взятися за написання нового роману. Під палючим лос-анджелеським сонцем у середині 1940-х років молода дружина і матір шукає шляхи до втечі від домашньої рутини у передмісті. Єдине, чого вона хоче, — дочитати свій примірник роману «Місіс Деловей». У 1990-х роках у Нью-Йорку Клариса Вон виходить зі своєї респектабельної квартири у районі Ґрінвіч-Вілледж та вирушає на пошуки квітів для вечірки, яку вона влаштовує на честь свого давнього приятеля Річарда — лауреата літературної премії, чий мозок та тіло смертельно вражені СНІДом.

Ці три жінки є головними героїнями витонченого та неймовірно зворушливого роману Майкла Каннінгема, який черпав натхнення з історії життя Вірджинії Вулф та перетворив її на роздуми про поведінку митця, життєві невдачі, кохання та божевілля. Легко перестрибуючи не лише від США до Англії, але й подорожуючи у часі, Каннінгем створив вишуканий, незабутній твір, у якому ви знайдете аналіз проблеми болісності творчого процесу та складних стосунків між письменником і читачем.

«Не така дівчина. Молода дівчина розповідає, чого вона «навчилася» Ліна Данем

Від творця, сценаристки і виконавиці головної ролі американського серіалу «Дівчата». Must read для тих, хто любить цей серіал. Провокативна книжка про те, як не брехати собі, приймати себе та оточуючих, вірно розпоряджатися набутим досвідом і знаннями.

«Не така дівчина…» — щира, іронічна, подеколи шокуюча і провокуюча розповідь про те, чого у своєму житті вчиться кожна дівчина. У героїні можна легко впізнати себе, свою подругу або будь-яку бодай трохи знайому молоду особу…

Історію про перетворення незграбного й негарного дівчиська на сучасну, сильну і впевнену в собі молоду жінку, про подолання власних комплексів та самотності написала Ліна Данем — виконавча продюсерка, сценаристка й режисерка комедійного серіалу «Дівчата». Вона добре знається на прикрощах, незручних ситуаціях і всіляких негараздах. І залюбки розповідає, як їх подолати. Як не почуватися смішною, товстою, самотньою, непривабливою? Читайте в цій книжці. Увага! Рекомендовано при душевному авітамінозі, невпевненості в собі та коли ви не в гуморі.

«Несамовито щаслива» Дженні Ловсон

Всі ми іноді трохи схожі на Дженні, робимо дивні вчинки, говоримо чудернацькі речі. Але головна особливість авторки в тому, що вона це робить завжди і намагається з цим якось жити. Це божевільна та смішна книжка про неймовірно дивне, іноді лякаюче, але цікаве життя.

Ми всі чогось боїмося. Літати в літаках, їздити в ліфтах, лишатися в темряві… Швидкості або висоти, комах або гризунів, натовпу або самотності… Насправді все це – тотальне ніщо порівняно зі справжніми «тарганами», які можуть оселитися у вашій голові.

Авторка «Несамовито щасливої» — популярна блогерка й письменниця, котра страждає на психічний розлад. У книжці вона розповідає про власний досвід боротьби з депресією, панічними атаками та іншими «принадами» нездорової психіки. Переконані, що абсолютно здорові і таке вас не зацікавить? Помиляєтеся! Позаяк під обкладинкою — море гумору та оптимізму на тлі до біса цікавих історій. А ще там можуть бути… гроші. Тож розгортайте і насолоджуйтесь, не пошкодуєте! І стережіться скунсів, бо вони подеколи гніздяться у волоссі.

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