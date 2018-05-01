Мода 2018: як розставити акценти в одязі

Як же стильно одягатися в цьому році? Щороку дизайнери диктують нові правила моди, 2018 не став винятком. На що робити акценти, який вибрати стиль і як із простих речей створити модний образ — читайте в нашому матеріалі.

Максимум натуральності

Натуральність давно визнали ознакою високої моди. У цьому випадку йдеться про макіяж, зачіски і модні брови. Пора позбуватися лаків і гелів для волосся. Чисте і доглянуте волосся, зібране в пучок, і красиве плетіння — тренди цього року. Щодо макіяжу, то тут все дуже просто: вирівняти тон обличчя, нанести трохи туші і використовувати нюдові матові помади.

Яскравий акцент на взуття

Класичні балетки, але яскравих кольорів, наприклад, жовтого або синього, здатні зробити образ неймовірним. Але пам’ятайте, що акцент повинен бути один. Такі туфлі чудово виглядатимуть із вузькими джинсами і сорочкою-бойфренд. Для більш ділового стилю можна підібрати бежевий варіант.

Спортивний стиль

Багато дизайнерів узяли на замітку, що зі спортивних штанів або футболок можна створити дуже сексуальний образ. Якщо ваша фігура дозволяє носити обтягуючі речі, то це точно для вас. Звичайні чорні штани з лампасами, однотонна футболка та туфлі на високих підборах — і перехожі не зможуть відвести погляду.

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Простота

З моди стрімко продовжують йти блискучі елементи на одязі. На зміну їм приходить простота й елегантність. Ще такий стиль називають паризьким шиком. Суть таких образів у базовому гардеробі. Білі сорочки, приталені спідниці нижчі колін, витончені топи на тонких бретельках, водолазки темних або пастельних кольорів, класичні джинси, приталений піджак і навіть тільняшка — це те, без чого не може обійтися модниця в 2018 році. Пам’ятайте, чим простіше ваш образ — тим розкішніше ви виглядаєте.

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Монохром

Наряди одного кольору допоможуть вам не тільки заощадити час на підбір кольорів в образі, а й зроблять вас вищою і стрункішою. Часто монохром носять total black або total white, але потрібно звернути увагу на інші кольори. Так, тут потрібно обов’язково знати кольори, які підійдуть саме вам.

Для блондинок чудово підійдуть відтінки синього, червоного, фіолетового кольорів.

Брюнеткам слід звернути увагу на зелений, гірчичний, світло-синій, а також сірі кольори.

Для власниць рудого волосся рекомендують блакитний, жовтий, коричневий, зелений та червоні кольори.