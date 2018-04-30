Гороскоп на тиждень з 30 квітня по 6 травня 2018 року

Гороскоп на тиждень обіцяє Ракам оновлені стосунки, а Тельцям — зміну іміджу. Що ще цікавого приготували зірки знакам зодіаку на період з 30 квітня по 6 травня 2018 року, читайте в нашому матеріалі.

Овен

Ваше завдання цього тижня вирішити всі фінансові питання. Можете також придбати потрібні речі: побутову техніку, ноутбук або телефон. У другій половині тижня будьте обережні з харчуванням. Нездорова їжа може загострити хронічні захворювання.

Телець

Займіться самоосвітою, запишіться на курси, які давно вас цікавлять, або змініть свій імідж. Будь-які оновлення підуть вам на користь. В кінці тижня вирушайте за місто та відпочиньте.

Близнюки

У Близнюків в першій половині тижня спрацює інтуїція на можливих шахраїв, які захочуть завдати шкоди в житті. Ви зможете відповісти на питання, які давно вас турбують. В кінці тижня краще побути на самоті.

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Рак

Приділіть увагу близькій людині та сплануйте довгоочікувану відпустку. Ваші стосунки набудуть нового окрасу: стануть романтичнішими та ніжнішими. В кінці тижня чекайте хороших новин.

Лев

Варто приділити увагу своєму здоров’ю. Відправляйтеся в санаторій, щоб підлікувати свої хронічні захворювання. На цьому тижні можете змінити місце роботи або переглянути пріоритети.

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Діва

Розкрийте свої творчі здібності, візьміть участь у змаганнях. Є шанс зайняти призове місце. На тижні можете сходити в ресторан або театр, щоб розвіятися. Займіться підвищенням кваліфікації.

Терези

На початку тижня вирішіть питання, пов’язані з ремонтом або перестановкою меблів. Також можете зайнятися роботою на дачній ділянці або зробити генприбирання будинку. Зараз можна брати і давати гроші в борг на короткий термін. Не виключено, що зростуть доходи під кінець тижня.

Скорпіон

Ви переглянете коло своїх друзів і знайомих. З деякими з них ви перестанете спілкуватися, зате незабаром знайдете нових друзів. Під кінець тижня варто піти на компроміс зі своєю другою половинкою, якщо не хочете її втратити.

Стрілець

На початку тижня вирішіть фінансові питання і сплануйте свої дії. В кінці тижня займіться своїм харчуванням і здоров’ям. Дробне харчування добре позначиться на вашому самопочутті.

Козеріг

Займіться цікавим хобі, сплануйте свій побут. Беріть на себе відповідальність на роботі, все пройде на вищому рівні. Гармонія в коханні зараз багато в чому залежатиме від ваших вчинків і слів.

Водолій

Першу половину тижня більше відпочивайте, проводьте час на природі, займайтеся медитацією. У другій — присвятіть час вирішенню домашніх справ, зміцніть стосунки з рідними.

Риби

Цього тижня заводьте нові знайомства, будуйте плани на майбутнє. Можливі приємні сюрпризи та цікаві пропозиції. Друга половина тижня сприятлива для відпустки або заміських поїздок.

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