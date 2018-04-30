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Телеканал СТБ / «Давай поговоримо про секс»-4 випуск 14: темою стане «Він, я і моя мама»

«Давай поговоримо про секс»-4 випуск 14: темою стане «Він, я і моя мама»

Телеканал СТБ

Завтра, 1 травня, ви побачите випуск 14 пікантного шоу «Давай поговоримо про секс»-4. Герой скаржиться на тещу, адже вона критикує зятя, дорікає і навіть дає поради в інтимі. Докладніше – в матеріалі.

Безымянный

На проект «Давай поговоримо про секс»-4 звернулася пара з Києва – Анна і Олександр. Герої в шлюбі вже три роки. Разом виховують двох доньок. Після народження другої дитини героїня попросила свою матір Лідію переїхати до неї додому, щоб допомагати з дітьми. З цього моменту в родині героїв почалися конфлікти та сварки. Теща весь час критикує зятя, називає його невдахою і дорікає в тому, що він «наплодив бідноту». Коли ж Лідія стала втручатися в інтимне життя своєї дочки і давати поради, в якій позі Ані краще займатися сексом, герой не витримав і поїхав жити до своїх батьків. Олександр висунув своїй дружині ультиматум – він повернеться лише в тому випадку, якщо теща звільнить житлоплощу. Анна ж вважає, що без допомоги мами вона не впорається з двома дітьми, і хоче, щоб Саша з Лідією знайшли нарешті спільну мову і перестали конфліктувати.

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Чи ризикне Анна відірватися від спідниці матері та відмовитися від її допомоги, щоб зберегти стосунки з Олександром? Чи зможе герой пояснити тещі, що її втручання в сексуальне життя дочки неприпустиме? Чи зрозуміє Лідія, що, постійно дорікаючи Сашкові, вона руйнує сімейне щастя своєї дочки?

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Експерти розкажуть, що робити, якщо між вашим чоловіком і мамою не вщухають конфлікти. Чи можна визначити заздалегідь, що мама майбутньої дружини буде постійно втручатися у ваше сімейне життя? Як позначається на лібідо чоловіка проживання з тещею на одній території? Як позбутися нав’язливого материнського контролю? До нас в студію прийде жінка, мати якої так сильно боялася, що зять заведе роман на стороні, що сама стала його коханкою.

Не пропустіть: майстер-клас від чоловіка, який заради щастя коханої жінки зумів стати найкращим другом власної тещі. А також: як хамська поведінка зятя штовхнула тещу на шокуючий злочин?

Не пропустіть випуск «Я, він і моя мама» відвертого шоу «Давай поговоримо про секс»-4 вже 1 травня о 22:40 на телеканалі СТБ!