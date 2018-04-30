Багато з нас часто пропускають сніданок зовсім не з причини відсутності апетиту вранці, а через брак часу. В результаті – доводиться переїдати в обід або задовольнятися перекусом у дорозі, від якого користі мало. Хочете приготувати смачний і поживний сніданок, що потребуватиме мінімум часу і сил? Тоді читайте нашу добірку простих рецептів страв на сніданок.

Лінива вівсянка

Складові:

½ ст. вівсяних пластівців довгого варіння

½ ст. молока

2 – 3 ст. л. грецького йогурту

30 г суміші сухофруктів

20 г волоських горіхів

100 г свіжого інжиру (можна замінити іншими фруктами за смаком)

3 ч. л. меду

Спосіб приготування:

У невелику банку всипати пластівці та залити молоком. Додати грецький йогурт і мед, ретельно перемішати. Сухофрукти і горіхи крупно порубати. Інжир нарізати шматочками (частину відкласти для прикраси). Додати підготовлені інгредієнти до вівсянки та ще раз перемішати. Зверху прикрасити рештою фруктів. Закрити банку і покласти в холодильник на 8 год. Вранці смачна і корисна лінива вівсянка готова!

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Бананові панкейки

Складові:

90 г цільнозернового борошна

150 мл молока

1 яйце

20 г вершкового масла

1 ч. л. меду

2 ч. л. розпушувача

2 банана

Дрібка солі

Спосіб приготування:

Змішати в мисці сипучі інгредієнти: борошно, розпушувач і сіль. Банан перебити в пюре. Додати яйце, розтоплене масло і молоко. Збити в блендері ще раз. Акуратно з’єднати з борошном, розпушувачем і сіллю, перемішати. Посмажити панкейки на середньому вогні з двох боків. Перед подачею полити медом або кленовим сиропом і посипати горішками.

Ягідний смузі-боул з кокосом

Складові:

1 банан

200 г заморожених ягід (малина, лохина, смородина)

75 мл молока

75 мл кокосових вершків

20 г кокосової стружки

20 г горіхів кешью

20 г сушеної вишні або ягід годжі

Спосіб приготування:

У блендері збити малину з бананом, кешью і молоком. Додати кокосові вершки і стружку, перемішати. Вилити смузі в глибоку миску, прикрасити сухофруктами, кружечками банана і кокосовою стружкою.

Гарбузові кекси в мікрохвильовці

Складові:

1 яйце

1 ст. гарбузового пюре

3 ст. л. борошна

2 ст. л. згущеного молока

2 ч. Л. пряних спецій (кориця, імбир, мускатний горіх)

1 ст. л. арахісової пасти

½ ч. л. розпушувача

Дрібка солі

Спосіб приготування:

Збити яйце з гарбузовим пюре, згущеним молоком і арахісової пастою. Окремо з’єднати борошно, прянощі, розпушувач і дрібку солі. Акуратно ввести в рідке тісто і перемішати. Отриману масу розлити по чашках, які підходять для використання в мікрохвильовій печі. Готувати 2 – 3 хв. при потужності 800 Ватт, поки верхівка не перестане бути рідкою.

Тости з авокадо і яйцем-пашот

Складові:

2 скибочки житнього хліба

2 яйця

1 авокадо

3 гілочки петрушки

½ пучка руколи

1 ч. л. яблучного оцту

Сіль, перець

Спосіб приготування:

Хліб підрум’янити на сухій сковороді. Злегка остудити і викласти на нього зелень. Авокадо очистити і видалити кісточку. М’якоть нарізати скибочками і скропити яблучним оцтом. Посолити і поперчити. Викласти зверху петрушки і руколи. Для яйця-пашот нагріти воду в сотейнику до утворення бульбашок, але не кип’ятити. У миску розбити яйце кімнатної температури. Зробити вогонь мінімальним, акуратно вилити яйце в воду і варити 3 хв. Готові яйця-пашот викласти на авокадо. Поперчити.

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