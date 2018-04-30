Ми підготували афішу концертів на травень 2018 року для того, щоб кожен зміг провести наступний місяць весело та по-весняному тепло. Користуючись нашою добіркою, ви зможете найкращим чином спланувати своє дозвілля і вибрати те, що буде до душі вам і вашим друзям. Читайте афішу концертів на травень 2018 року від сайту stb.ua та відпочивайте з хорошим настроєм!
New York Jazz – Eden Ladin
Коли: 10 травня 20:00
Де: 32 Jazz Club
Вартість квитків: від 600 грн
Табула Раса
Коли: 11 травня 22:00
Де: Докер-Паб
Вартість квитків: 125–1050 грн
Класика в саду
Коли: 18 травня 20:00
Де: Ботанічний сад ім. Гришка
Вартість квитків: 350 грн
The Beatles. Від Ліверпуля до Києва
Коли: 18 травня 19:00
Де: Будинок архітектора
Вартість квитків: від 150 грн
GusGus – презентація альбому
Коли: 19 травня 20:00
Де: Stereo Plaza
Вартість квитків: від 350 грн
Morcheeba
Коли: 21 травня 19:00
Де: МЦКМ ПУ (Жовтневий палац)
Вартість квитків: від 649 грн
Ансамбль «NotaBene»
Коли: 24 травня 19:00
Де: Національна філармонія України
Вартість квитків: 70–300 грн
Класика на терасі
Коли: 30 травня 20:00
Де: вул. Десятинна, 12
Вартість квитків: 200–400 грн