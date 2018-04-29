Сьогодні, 29 квітня 2018 року, весь світ відзначає Міжнародний день танцю. Танець є однією з форм мистецтва, яка об’єднує в одне ціле людей різних національностей, поглядів та зовнішності. За допомогою хореографії люди висловлюють радість, відчай, біль, сум’яття – все, що хочуть донести без слів.

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Дата Міжнародного дня танцю була затверджена ще в 1982 році в пам’ять про народженого в цей день французького балетмейстера, реформатора і теоретика балету Жана-Жоржа Новера (Jean-Georges Noverre), який увійшов в історію як «батько сучасного балету». Чим же він заслужив таке звання?

Балетмейстер не просто створював постановки, він ще й узагальнив весь досвід в області хореографії. Жан-Жорж Новер також виділив її основні принципи в широко відомій серед фахівців книзі «Листи про танець і балети». Вона стала першою теоретичною розробкою у сфері мистецтва танцю. Батько балету визначив головні принципи, в яких пантоміма і танець існують тільки у співдружності композитора, хореографа і художника.

Саме з цієї причини засновники Міжнародного дня танцю основною ідеєю свята назвали об’єднання всіх напрямів танцю як єдиної форми. Так, за домопомогою хореографії руйнуються політичні, економічні та етнічні кордони, а світом править краса, дружба і мир. І люди розмовляють однією мовою – мовою танцю.

Неважливо, хто ви: артисти театрів опери і балету, танцівники сучасної хореографії, модерна, хіп-хопу, бальних або народних танців, колективи або сольні танцівники. Ми закликаємо всіх людей, які не байдужі до танцювального мистецтва, відзначити цю подію 29 квітня 2018 року. І сподіваємося, що всі ті, хто все ще не наважився почати танцювати, в цей день зроблять крок назустріч своїй мрії.