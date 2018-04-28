«Один за всіх»-11: що чекає на глядачів у дванадцятому випуску

Вже завтра, 29 квітня, на телеекрани країни вийде 12 випуск гостросоціального проекту «Один за всіх»-11. Героєм програми стане 23-річний Роман Ткаченко. Три роки тому у хлопця, що виріс в дитячому будинку, виявили важку патологію тазостегнового суглоба. Зараз він змушений пересуватися з ціпком, а біль часом настільки сильний, що доходить до знепритомнення. Рома боїться стати інвалідом, але одужання для нього не так важливе, як заповітна мрія – розшукати маму. «Один за всіх» почне власне розслідування, аби дізнатися, чи можливо допомогти хлопцеві. Докладніше – в матеріалі.

Рома Ткаченко – добрий і позитивний хлопець з великими планами на майбутнє. Дитинство без батьків не зломило його, і про вихователів у дитбудинку він зберігає найтепліші спогади. Роман закінчив технікум, вступив до коледжу і зробить все, щоб потім продовжити навчання в університеті. Однак серйозною перешкодою на шляху до досягнення мети може стати здоров’я. Адже три роки тому виявилося, що його тазостегновий суглоб руйнується.

Рома боїться, що незабаром стане інвалідом, але мріє зовсім не про зцілення. Вже багато років він намагається знайти свою маму, яка відмовилася від нього в дитинстві. Чому її пошуки приведуть журналістів проекту до Афганістану і чи відбудеться довгоочікувана зустріч матері та сина, дізнайтеся вже цієї неділі.

Дивіться 12 випуск «Один за всіх»-11 завтра о 21:30 на телеканалі СТБ!

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