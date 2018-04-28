Небачене Євробачення: українські артисти про ціну конкурсу

Потрапити на Євробачення мріє чи не кожен співак. Однак не всі розуміють, яку високу ціну доводиться часом платити за участь у такому масштабному пісенному конкурсі. Як відгукнулося шоу для низки українських зірок, читайте в нашому матеріалі.

Після участі в Євробаченні Андрій Данилко на кілька років зник зі сцени. За його словами, він не міг більше терпіти тієї критики, яка лилася на нього після політичного скандалу через його пісню на шоу.

«Я потрапив у м’ясорубку. Мені казали, мовляв, ти повинна співати свою пісню з автоматом в ***. Євробачення — це Голгофа. Я більше б ніколи не хотів у ньому брати участь», — сказав артист.

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Данилко каже, що тривалий час «сидів» на заспокійливих і засипав лише зі снодійним, аби заглушити свій біль. Щоб прийти до тями та знову вийти на сцену, співаку знадобилося 11 років.

До сьогодні «пожинає плоди» своєї перемоги у пісенному конкурсі й Руслана. «Ми себе настільки виснажили, що вже за тиждень після Євробачення я потрапила до реанімації. Високе перенапруження, перенавантаження», — пояснює артистка

Шалений графік і навантаження підірвали здоров’я Руслани. «Хай кожен музикант, який їде на Євробачення, готується до того, що спокою у його житті після конкурсу вже ніколи не буде», — попереджує артистка.

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Та якою б високою не була ціна за участь у шоу, мільйони музикантів і далі прагнуть потрапити на сцену Євробачення, аби їхнє ім’я почув весь світ. Однак для багатьох перемога в конкурсі стала серйозним випробуванням.

Дивіться на відео щирі зізнання Руслани та Андрія Данилка про кар’єру та особисте життя, а також історії учасників Євробачення з інших країн, яким перемога в конкурсі принесла зовсім не те, чого вони очікували. Як рухається підготовка до конкурсу представника України на Євробаченні 2018 MELOVIN’а, розповість постановник номера – відомий хореограф Костянтин Томільченко, який раніше готував номер переможниці Євробачення 2016 Джамали, а також працював із Цирком дю Солей.

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