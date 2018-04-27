З 30 квітня по 4 травня у програмі «Вікна-новини» на СТБ вийде спецпроект «Украдене щастя» кореспондента і ведучої Ольги Кучер. Цикл сюжетів присвячений українським переселенцям, які після вимушеного виїзду з рідних міст не зневірились, а почали життя з чистого аркуша і досягли неймовірних успіхів.

З моменту окупації Криму і війни на Сході України минуло чотири роки. І рівно чотири роки тому громадяни з окупованих територій масово почали перебиратися на підконтрольну українській владі територію. Точної статистики переселенців немає, так як і перепису населення. Цифра, якою найчастіше оперують чиновники і соціологи, – 1,5 мільйона осіб. Це люди, у яких раптово вкрали рідний дім.

«Коли ми почали готувати спецпроект, ми хотіли показати іншу сторону ситуації з переселенцями. Ми хотіли розповісти про тих людей, які, втративши в одну мить все, не здалися, а змогли стати частиною нової громади. І більше того – почали трансформувати цю громаду. Уявіть, яка це сила волі! Їх не треба жаліти, ними треба пишатися. Я зустріла неймовірних людей, історії яких надихають. Ними я і хочу поділитися з телеглядачами. Для мене мої герої вже переможці війни, яка досі триває», – розповідає автор циклу сюжетів Ольга Кучер.

Телеглядачі побачать п’ять серій:

У першій серії автор розповість, яка тепер ситуація з переселенцями в Україні. Як вони влаштували своє життя і які перешкоди довелося подолати. Йтиметься і про тих, хто так і не зміг стати частиною нового суспільства і відчайдушно чекає закінчення війни. Таких багато в модульних містечках України, тимчасових притулках для переселенців. Міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб нашої країни відповість на запитання про нинішню ситуацію з українцями, яким довелося залишити свою домівку.

Головною героїнею другої серії стане Олеся з Луганська. Влітку 2014 року 20-річна дівчина поїхала з рідного міста. Залишатися там було небезпечно – в Олесі проукраїнська позиція, яку вона не приховувала. Перший рік в Києві вона хапалася за будь-яку роботу – наприклад, погодинно прибирала офіси. Зрештою, втілила свою мрію – і відкрила свою справу. Тепер у неї 14 філій школи східних танців по Україні, курси англійської мови, тренінги з ведення бізнесу. Більше того, Олеся мріє про власну кав’ярню. Дівчина перевезла з окупованого Луганська всю сім’ю і сама її утримує. Третя частина спецпроекту присвячена кримськотатарській громаді в Дрогобичі. Після анексії Криму за чотири роки у місті народилося 17 маленьких кримчан. Батько першого народженого «у вигнанні» татарина Рустем вивчив українську мову, змінив свої звички, але асимілюватися так і не зміг. Ще один герой відкрив у Дрогобичі чебуречну, яка тепер славиться на все місто. Третій татарин – багатодітний батько – після переселення пішов на фронт. Четверта серія – про сім’ю з Донецька, яка переїхала до Сум. Він був успішним підприємцем, а вона – викладачем в університеті. У Сумах їхньому синові поставили діагноз «аутизм». Тоді в місті не було жодного центру, де можна було б лікувати таких дітей. Переселенці вирішили відкрити власний. За деякий час вони виграли грант від ООН – майже мільйон гривень. Роблять ремонт у величезному приміщенні, щоб допомагати родинам вже з усієї України. Повертатися до Донецька вони не збираються – уже заклали фундамент великого будинку в Сумах. Завершальна частина спецпроекту – про демографію України. Ледь не половина переселенців інтегрувалася в нове середовище. Український соціолог висловить свою думку про міграційні процеси, а також пояснить, чому будь-яке внутрішнє переселення народу – це плюс.

Дивіться спецпроект «Украдене щастя» з 30 квітня по 4 травня у випусках програми «Вікна-новини» о 17:30 і 22.00 на СТБ.

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