«Вечір з Наталею Гаріповою» випуск 9: гостем стане Дмитро Шуров (Pianoбой)

Вже завтра, 28 квітня, глядачі знову проведуть веселий суботній вечір у компанії Наталі Гаріпової. У випуску 9 до неї прийде музикант і суддя «Х-фактор»-8 Дмитро Шуров. І, звичайно ж, не сам. Кого ще покликав із собою Pianoбой і що чекає на глядачів у випуску 9 шоу «Вечір з Наталею Гаріповою» – читайте в матеріалі!



Вже завтра глядачі зможуть насолодитися випуском «Вечір з Наталею Гаріповою» з яскравим і харизматичним артистом – Дмитром Шуровим. Pianoбой буде веселитися разом з ведучою, своїм сином і навіть піаніно. У студії він посперечається з Гаріповою, жартуватиме над нею, а також розповість про найпотаємніше і особисте. Такої кількості музичних інструментів у студії ще не було!

Кілька невідомих фактів розкриє і син Дмитра Шурова – Лев. Як поводиться творчий тато в побуті, що приносить йому натхнення та інші цікаві подробиці з життя Pianoбой – дивіться вже завтра, 28 квітня, о 21:30 на телеканалі СТБ!