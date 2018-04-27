Євробачення-2018 пройде в Лісабоні 8, 10 і 12 травня. Ми підготували список країн – учасниць другого півфіналу, який відбудеться 10 травня 2018 року в Португалії. Подробиці – в матеріалі.
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У другому півфіналі виступлять 18 учасників в такому порядку:
- Норвегія: Alexander Rybak – «That’s How You Write A Song»
- Румунія: The Humans – «Goodbye»
- Сербія: Sanja Ilić & Balkanika – «Nova Deca»
- Сан-Марино: Jessika (feat. Jenifer Brening) – «Who We Are»
- Данія: Rasmussen – «Higher Ground»
- Росія: Julia Samoylova – «I Will not Break»
- Молдова: DoReDos – «My Lucky Day»
- Нідерланди: Waylon – «Outlaw In ‘Em»
- Австралія: Jessica Mauboy – «We Got Love»
- Грузія: Iriao – «For You»
- Польща: Gromee feat. Lukas Meijer – «Light Me Up»
- Мальта: Christabelle – «Taboo»
- Угорщина: AWS – «Viszlát Nyár»
- Латвія: Laura Rizzotto – «Funny Girl»
- Швеція: Benjamin Ingrosso – «Dance You Off»
- Чорногорія: Vanja Radovanovic – «Inje»
- Словенія: Lea Sirk – «Hvala, ne»
- Україна: MELOVIN – «Under The Ladder»
Усі пісні учасників ви можете прослухати на нашому сайті.
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Нагадаємо, букмекери пророкують представнику України MELOVIN’у 18 місце. Фаворитом же вважають представницю Ізраїлю Нетту Барзілай.