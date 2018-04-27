Чим здивує 9 випуск «Світами за скарбами»

28 квітня у 9 епізоді тревел-шоу учасники спробують себе у різних амплуа: стануть артистами на один вечір, здобудуть енергію за допомогою динамо-машини. Що ще станеться у 9 випуску «Світами за скарбами» – читайте в матеріалі!

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Цей берлінський епізод буде не менш смішним, ніж попередній. Пари вже встигли відточити чудове почуття гумору і дивовижну кмітливість, яка змусить вас сміятися від душі. Навіть добуваючи енергію за допомогою динамо-машини, учасникам вдасться влаштувати комедію!

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Чим ще розсмішить проект «Світами за скарбами», дізнаєтеся вже в суботу, 28 квітня, о 23:10 на СТБ.

Відеоанонс 9 випуску «Світами за скарбами» дивіться просто зараз!

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