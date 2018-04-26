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Телеканал СТБ / L’Oréal та ЮНЕСКО оголошують про старт премії «Для жінок в науці»

L’Oréal та ЮНЕСКО оголошують про старт премії «Для жінок в науці»

Телеканал СТБ

ТОВ «ЛОРЕАЛЬ УКРАЇНА» оголошує про старт Премії «Для жінок у науці» задля сприяння збільшенню кількості жінок, які професійно займаються науковими дослідженнями у галузі STEM (наука, технології, інжиніринг та математика), та заохоченню їх внеску в розвиток української науки. Трьом переможницям буде присуджено грошові премії у розмірі 120 000 грн, у відповідності до Правил Програми.

Українська Премія є частиною глобальної Програми L’ORÉAL-ЮНЕСКО «Для жінок у науці». З 1998 року Фонд L’Oréal та Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки й культури (ЮНЕСКО) докладали зусиль, щоб підтримати та відзначити талановитих жінок-науковців та заохотити молодих жінок обирати наукові професії та допомагати їм у їхній кар’єрі.

Важливість більшого залучення жінок до науки є очевидною. Жінки становлять лише 28% науковців у світі. Все ще існують значні бар’єри, які утримують жінок від обрання цієї професії, та й ті, хто вже працює в цій царині, стикаються з перепонами. Дівчаткам потрібно прищеплювати впевненість у своїх силах з раннього віку, допомагаючи відкривати їхній потенціал; а науковці-жінки повинні мати змогу обіймати відповідальні посади, так само, як і їхні колеги чоловічої статі.

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Організатор Програми – ЛОреаль Україна, науковий партнер – Національна академія наук України, організаційний партнер – Центр «Розвиток Корпоративної соціальної відповідальності» та ініціатива ДівчатаSTEM. Українська Премія є частиною глобальної Програми ЛОреаль-ЮНЕСКО і організовується під патронатом Національної комісії України у справах ЮНЕСКО.

*ЛОреаль Україна – один із лідерів на ринку косметики та парфумерії (№1 Косметична Група у Світі). Філіал в Україні був створений у 2004 р. Станом на 2018 р. в Україні працює понад 250 працівників та 82 600 тис. працівників працюють у різних філіалах компанії у всьому світі. 3800 працівників кожен день присвячують свій час дослідженням, працюючи у відділі Досліджень та Інновацій. Компанія представлена (має філіали) у 150 країнах світу та володіє портфоліо з 34 взаємодоповнюючих брендів. В Україні функціонує 4 департаменти – Департамент Продукції Масового Попиту, Продукції Люкс, Департамент Професійних Продуктів та Департамент Активної Косметики.

УЧАСНИЦІ ПРОГРАМИ

У Програмі беруть участь жінки, які професійно займаються науковими дослідженнями у галузі STEM (наука, технології, інжиніринг та математика) на території України в будь-якому державному вищому навчальному закладі, дослідницьких центрах цих закладів або Національній академії наук України і відповідають наступним умовам:

  • є громадянками України;
  • віком від 18 до 40 років на момент закінчення терміну подання заяв;
  • наявність наукового ступеню;
  • наявність публікацій в журналах, що індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus або/та Web of Science;
  • соціальна активність задля популяризації науки.

Інформування про Правила Програми та зміни до них буде здійснюватися на сайтах www.forwomeninscience.in.ua та  www.csr-ukraine.org

ПОДАННЯ ЗАЯВИ НА УЧАСТЬ У ПРОГРАМІ

Для участі у Програмі потенційні Учасниці мають подавати заяви за встановленою формою через онлайн-платформу www.forwomeninscience.in.ua з 24 квітня 2018 року до 22 червня 2018 року включно.

Кожна заява буде оцінена незалежним журі Програми, до складу якого входять експерти з різних галузей науки, запрошені Організатором до участі.

Рішення журі Програми щодо визначення Переможниць буде публічно оголошено на офіційній церемонії у листопаді  2018 року (місце та точна дата нагородження будуть повідомлені Учасницям окремо).

Світу потрібна наука, а науці потрібні жінки!

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