Вихідні на травневі свята 2018 – чудова нагода, аби вирушити у подорож Україною. Зовсім недавно ми поділилися з вами ідеями того, куди поїхати на травневі свята 2018. Сьогодні ж розповімо, куди поїхати на травневі свята бюджетно, витративши небагато часу та грошей.

Буцький каньйон

Буцький каньйон – одне з природних чудес України. Розташований скельний каньйон на річці Гірський Тікич у селі Буки Черкаської області. У теплий весняний день ви можете здійснити цікаву прогулянку, насолодившись красою місця, що простягається на 5 км в довжину. Вирушаючи на таку прогулянку, візьміть із собою плед і влаштуйте невеликий пікнік – на природі вам точно захочеться перекусити. З Києва до села Буки ви можете дістатися особистим транспортом Одеською трасою до Жашкова (він розташований за 35 км від каньйону), а також маршруткою або автобусом з Києва та Жашкова.

Ландшафтний парк у с. Буки

Ще одним мальовничим місцем для прогулянки на травневі свята 2018 року стане ландшафтний парк у с. Буки. Зверніть увагу, що парк розташований у Київській області. Тут ви зможете прогулятися на свіжому повітрі, оцінити красу ландшафтного дизайну, подивитися різні пам’ятники, невеликий зоопарк, «казкову галявину» та отримати нові враження всією сім’єю. Дістатися до ландшафтного парку можна як своїм транспортом, так і маршруткою (найпростіше це зробити з м. Біла Церква чи м. Сквира).

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Парк «Софіївка»

Якщо ви досі не встигли оцінити красу Національного дендрологічного парку «Софіївка», сонячні травневі вихідні стануть ідеальним приводом для прогулянки. Парк розташований у місті Умань Черкаської області. Це місце – справжній шедевр садово-паркового мистецтва. Майстерні скульптури, місцеві та екзотичні рослини, водоспади, квітучі клумби потішать красою та різноманіттям. А багата історія парку додає цьому місцю неповторного колориту. Адреса парку – Черкаська область, м. Умань, вул. Київська, 12-а.

Тунель кохання

Також ви можете вирушити на травневі свята 2018 бюджетно в одне з найромантичніших місць України – Тунель кохання, що розміщений в селищі Клевань Рівненської області. Тунель, створений сплетінням дерев і кущів в арковій формі, розтягнувся на відстань близько 4 км в довжину. Це місце стане чудовим варіантом для прогулянки з друзями або коханою людиною. Також ви зможете зафіксувати красу «зеленого коридору» на барвистих знімках. Варто зазначити, що казкове місце обросло цікавою туристичною легендоюю. В ній говориться: якщо закохана пара загадає бажання в Тунелі кохання – воно обов’язково здійсниться. Також не забудьте проявити обережність і пильність, адже цим шляхом курсує потяг.

Кропивницький дендропарк

Поїхати на травневі свята бюджетно можна і в «українську Голландію» – Кропивницький дендропарк. Це місце стане справжнім відкриттям для поціновувачів прекрасного: з квітня парк вибухає неймовірною кількістю тюльпанів, нарцисів, гіацинтів та різновидів барвистих квітів, цибулини яких привезені з Голландії. Також на території парку ви знайдете невелике зоомістечко, атракціони, майстер-класи для найменших та інші розваги. Дендропарк розташований за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, пр-т Євгена Тельнова, 28.

Вирушаючи в подорож на травневі свята 2018 року, переконайтеся в правильності маршруту, графіку роботи парків, а також перегляньте, які цікаві місця є по дорозі, адже Україна ними дуже багата!