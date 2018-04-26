У випуску 9 на проекті «Холостяк»-8 розгоряться справжні дворянські пристрасті! Восьма Церемонія троянд запам’ятається дівчатам аристократичним балом і казковими перевтіленнями. Кому судилося отримати троянду, а для кого казка на проекті «Холостяк»-8 закінчиться, дізнаєтеся зовсім скоро!

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У випуску 9 шоу «Холостяк»-8 Рожден і Наталя нарешті підуть на індивідуальне побачення. Холостяк вирішив поділитися з дівчиною своєю пристрастю — прокатати її на справжньому гоночному автомобілі. Але несподівано виявилося, що дівчині не до смаку такі розваги. Можливо, їм просто не по дорозі?

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Восьма Церемонія троянд перетвориться на справжній бал! Дівчата будуть сяяти перед Рожденом у розкішних сукнях, нагадуючи придворних красунь з XVIII століття. Чий образ найбільше зачарує холостяка? І як у дівчат проходило навчання бальному етикету?

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Не пропустіть 8 випуск романтичного реаліті «Холостяк»-8 вже завтра, 27.04.2018, о 20:00 на телеканалі СТБ! Попереду — все найцікавіше!

Video: «Холостяк»-8: про що розповість 8 випуск У випуск 8 Холостяк 2018 (8 сезон) дівчат чекає справжній бал! Також в Холостяк 8 сезон 8 випуск ви дізнаєтеся, хто з учасниць покине проект

Video: «Холостяк»-8: про що розповість 8 випуск У випуск 8 Холостяк 2018 (8 сезон) дівчат чекає справжній бал! Також в Холостяк 8 сезон 8 випуск ви дізнаєтеся, хто з учасниць покине проект