Вже завтра, 26 квітня, відбудеться прем’єра 13 випуску «Я соромлюсь свого тіла»-5. У новому епізоді масштабного медичного проекту на глядачів чекає продовження найскладніших історій, нові пацієнти та несподіваний експеримент від Валерія Ославського, в рамках якого він проведе вкрай незвичне змагання. Детальніше – в матеріалі.

Першою на прийом до Людмили Шупенюк завітає унікальна 6-річна пацієнтка – Іринка Химич. Як і всі дівчатка, вона обожнює гратись із друзями, розчісувати ляльок та приміряти мамині підбори. Але в дечому Іра відрізняється від однолітків: у неї рідкісна генетична хвороба – прогерія. Це захворювання спричиняє передчасне старіння усього організму, через що дівчинка страждає на всі ті проблеми, з якими зазвичай стикаються літні люди. Прогерія невиліковна. Та мама Іринки вже зв’язалась із американським фондом, що впроваджує експериментальні методи лікування, і отримала офіційне запрошення. Проте чи дозволить стан дівчинки перенести важкий переліт у Бостон? Відповідь на це питання дасть повне обстеження, яке розпочнуть лікарі «Я соромлюсь свого тіла» цього четверга.

Інша нова пацієнтка – молода мама Алла Ромашова – звернеться, на перший погляд, із досить простою проблемою: у неї переламаний ніс та відсутні два передні зуби. Проте причина травм дівчини шокує Катерину Безвершенко. Як і причина загострення хвороби Людмили Узій. Жінці, що працює вчителькою, не вдалося знайти спільної мови із директором школи, а стреси спричинили постійний свербіж та лущення шкіри голови. На що вона піде, аби стати здоровою, – побачите у 13 випуску.

А от найбільше вразить лікарів нова пацієнтка Людмили – Олена Сичова. Понад 10 років вона живе із поліпом матки та повним випадінням органу. Після розриву перших стосунків, що тривали всього 2 місяці, жінка майже 30 років жила одна, проте не полишала надії створити сім’ю та навіть стати матір’ю. Чи вдасться їй це тепер?

Також завтра ви побачите продовження історій одразу трьох маленьких пацієнтів «Я соромлюсь свого тіла» – Дениса Петрука зі складною вадою розвитку сечового міхура, уретри та статевого члена, Марійки Ткачук, якій заважає надягти такі омріяни сережки величезний невус на вушку, та Улі Зубової – дівчинки із вадою серця та ортопедичною патологією.

І звісно ж, проект продовжить розвінчувати міфи, пов’язані зі здоров’ям. Цього тижня Валерій Ославський візьметься за… відрижку. Адже саме це явище українці вважають ознакою поганого виховання та неповаги до оточуючих. Аби довести, що відрижка іноді може бути вкрай корисною, Валерій Ославський навіть влаштує… чемпіонат з найгучнішої відрижки! Чому вам теж слід негайно припинити соромитись її?

Дізнайтеся вже завтра у 13 випуску «Я соромлюсь свого тіла»-5 о 20:00 на телеканалі СТБ!

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