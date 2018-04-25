Надворі весна, а значить, саме час вийти з дому та вирушити на пошуки нових місць, а також атмосферних і захопливих заходів. Тим паче, в ці вихідні українці зможуть відпочити на повну, адже крім офіційних неробочих днів вихідними будуть також 30 квітня та 1 травня. Куди піти 28 квітня – 1 травня – читайте в матеріалі.

Фестиваль кінно-трюкового мистецтва «Кентаври»

Коли: 28–29 квітня 12:00

Де: «Парк Київська Русь»

Вартість: 50–250 грн

28–29 квітня ви зможете з головою зануритися в дивовижний світ кінно-трюкового мистецтва. «Кентаври» – фестиваль, який збирає найкращих кінних каскадерів України. Учасники продемонструють захопливі трюки: їзду догори ногами, задом наперед, відразу на двох конях, будуть прослизати під кіньми та вибудовувати піраміди. І найдивовижніше: все це на повному скаку! Не пропустіть.

Вулична виставка «Велобум 1890-х»

Коли: 24 квітня – 29 травня

Де: Національний музей історії України

Вартість: безкоштовно

У 1890-х роках кількість продажів велосипедів значно збільшилася, і двоколісна їзда стала по-справжньому популярною. Любителі велосипедів почали об’єднуватися в так звані аматорські спільноти. Ця виставка познайомить не тільки з культурою дозвілля київських еліт тих часів, а й з досвідом їзди на велосипеді в так звану доавтомобільну епоху! Відвідавши захід, ви дізнаєтеся, яким був внесок перших велолюбителів у розвиток суспільства, адже саме велосипед зіграв чималу роль у створенні сучасних правил дорожнього руху.

Ніч кіно «Чарівний світ Хаяо Міядзакі»

Коли: 28 квітня 22:30

Де: Кінопанорама

Вартість: від 120 гривень

Ніч кіно «Чарівний світ Хаяо Міядзакі» відкриє перед глядачем найкращі фільми автора повнометражних мультиплікаційних шедеврів.

У програмі:

22:30 – Небесний замок Лапута

00:50 – Принцеса Мононоке

3:10 – Навсікая з Долини вітрів

Концерт « Все буде JAZZ»

Коли: 28 квітня 18:00

Де: Галерея «Дукат»

Вартість: від 150 грн

Якщо ви шанувальник джазових композицій, обов’язково відвідайте концерт київського квартету саксофоністів. Під їхні ритми неможливо сидіти на місці, адже ноги самі пускаються в танок. Приємний відпочинок гарантований.

Концерт «Пісні легендарної Елли Фіцджеральд »

Коли: 29 квітня 19:00

Де: Caribbean club

Вартість: від 180 грн

29 квітня весь світ відзначає День джазу. Відвідавши концерт, ви відчуєте неймовірно насичену концентрацію атмосферної музики! Незрівнянна Аніко Долідзе виконає найкращі джазові композиції ери свінгу та епохи біг-бендів. Талановита українська джазова співачка зарядить енергетикою і по-справжньому занурить в атмосферу тодішніх часів.

Майстер-клас з кавового живопису

Коли: 19 квітня – 13 травня 15:00

Де: Арт-студія «Ліхтарик»

Вартість: від 150 грн

Кожен любить випити чашечку гарячої ароматної кави, але чому б не наповнити цей приємний ритуал творчістю. В арт-студії вас не тільки пригостять кавою, а й навчать малювати за допомогою неї картини! Проведіть день за приємним творчим заняттям і створіть справжній шедевр! Тривалість майстер-класу – 2 години.

Концерт гурту «Thirty Seconds to Mars »

Коли: 30 квітня 20:00

Де: Палац спорту

Вартість: від 999 грн

Після трирічної перерви один із найяскравіших гуртів останнього десятиліття повертається в Україну. Концерт у Києві – це частина великого європейського туру на підтримку нового альбому «America».

Квест «Аліса та Капелюшник у пошуках чарівного годинника »

Коли: 1 травня 14:00–15:00

Де: Маріїнський парк

Вартість: від 200 гривень

Квест для дітей 7–12 років за мотивами знаменитого твору Льюїса Керролла, головними героями якого стануть допитлива Аліса і божевільний Капелюшник. Професійні актори допоможуть дитині пройти годинний квест, зануритися в казкову атмосферу і з’ясувати, що сталося в Країні чудес!

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