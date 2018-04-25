Не так давно ми розповіли вам, скільки цього року українці відпочиватимуть на травневі свята, сьогодні поспішаємо поділитися з вами цікавими ідеями того, куди поїхати на травневі свята 2018 в Україні.

Весна – один з найчудовіших сезонів року для подорожей: кожне місто зустріне вас буйством фарб, особливим колоритом, неповторними панорамами та розкриє себе абсолютно з інших сторін. Повірте, мальовничі куточки України точно варті вашої уваги!

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Вінниця – невеличке та дуже затишне містечко, прогулянка яким принесе вам масу задоволення. Музей-садиба Пирогова відкриє подробиці життя хірурга, водонапірна вежа постане цікавою архітектурною спорудою, собори та храми подарують духовне та естетичне задоволення, і, звісно ж, ви зможете насолодитися красою найбільшого у Європі плаваючого фонтану, який у супроводі лазерних, світлових та музичних ефектів входить до переліку кращих фонтанів світу.

Одеса. Кожен сезон у цьому сонячному місті прекрасний, не виключенням стають і травневі свята. Одеса огорне вас свіжим морським повітрям, дозволить прогулятися вулицями зі старовинною архітектурою, насолодитися різноманітністю бульварів і скверів, величчю Потьомкінських сходів, Одеського національного театру опери і балету, Дерібасівської, шумом моря і настроєм веселого міста. Такий відпочинок на травневі свята 2018 підійде і для компанії друзів, і для всієї родини.

До неймовірної атмосфери на травневі свята 2018 вас перенесе Ужгород. З кожним роком він приваблює все більше туристів, і не дарма. Маленькі вулички огортають своїм шармом, Ужгородський замок зачаровує величністю і таємничістю, ботанічний сад і липова алея розкриють перед вами всю красу весни. Також ви зможете відвідати різні церкви, серед них і церква Святої Анни (Горянська ротонда), будівництво якої датується 14 – 15 століттями. Більш того, відправившись до Ужгорода в період травневих свят, ви зможете оцінити захоплююче видовище – цвітіння сакур. Побувавши в Ужгороді, ви також можете навідатися до Тернополя чи Львова.

Якщо ви хочете возз’єднатися з природою на травневі свята 2018 ще більше – сміливо вирушайте до Карпат. Залежно від обраної області, тут ви знайдете вражаючі гірські вершини, красиві українські водоспади, мальовничі озера, серед яких і найбільше озеро Карпат, а також одне з найкрасивіших в Україні – Синевир, унікальну Долину нарцисів, оздоровчі процедури і джерела, активні підкорення гірських схилів, прогулянки конями, екстремальний рафтинг і багато іншого. Будь-який вибраний відпочинок у Карпатах супроводить вас колоритною кухнею, місцевою гостинністю та неймовірно чистим свіжим повітрям.

Сподіваємося, що наші варіанти того, куди поїхати на травневі свята 2018 в Україні, допоможуть вам вибрати цікавий відпочинок і відправитися назустріч весняним пригодам!