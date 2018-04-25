Куди поїхати на травневі свята 2018 в Україні?

PCEtLVN0aWNreSBMZWZ0LS0+DQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7IH0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDEzNDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgbGVmdDowO319DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV80IHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IGxlZnQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7fX0NCjwvc3R5bGU+DQoNCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSIvL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo8IS0tIGV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8zIC0tPg0KDQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzkxODM2OTIwMyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+PCEtLVN0aWNreSBSaWdodC0tPg0KDQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowOyB9DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxMzQwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8yIHsgd2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IHJpZ2h0OjA7fX0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgcmlnaHQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowO319DQo8L3N0eWxlPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20vcGFnZWFkL2pzL2Fkc2J5Z29vZ2xlLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjwhLS0gZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgLS0+DQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzM0MDc0OTY4MyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==
Телеканал СТБ / Куди поїхати на травневі свята 2018 в Україні?

Куди поїхати на травневі свята 2018 в Україні?

Телеканал СТБ

Не так давно ми розповіли вам, скільки цього року українці відпочиватимуть на травневі свята, сьогодні поспішаємо поділитися з вами цікавими ідеями того, куди поїхати на травневі свята 2018 в Україні.

Весна – один з найчудовіших сезонів року для подорожей: кожне місто зустріне вас буйством фарб, особливим колоритом, неповторними панорамами та розкриє себе абсолютно з інших сторін. Повірте, мальовничі куточки України точно варті вашої уваги!

Читайте також: Де у Києві можна смажити шашлики

Вінниця – невеличке та дуже затишне містечко, прогулянка яким принесе вам масу задоволення. Музей-садиба Пирогова відкриє подробиці життя хірурга, водонапірна вежа постане цікавою архітектурною спорудою, собори та храми подарують духовне та естетичне задоволення, і, звісно ж, ви зможете насолодитися красою найбільшого у Європі плаваючого фонтану, який у супроводі лазерних, світлових та музичних ефектів входить до переліку кращих фонтанів світу.

Особливо красивий фонтан ввечері!

Особливо красивий фонтан ввечері!

Одеса. Кожен сезон у цьому сонячному місті прекрасний, не виключенням стають і травневі свята. Одеса огорне вас свіжим морським повітрям, дозволить прогулятися вулицями зі старовинною архітектурою, насолодитися різноманітністю бульварів і скверів, величчю Потьомкінських сходів, Одеського національного театру опери і балету, Дерібасівської, шумом моря і настроєм веселого міста. Такий відпочинок на травневі свята 2018 підійде і для компанії друзів, і для всієї родини.

Прогулянка одеськими вуличками зарядить вас сонячним і позитивним настроєм!

Прогулянка одеськими вуличками зарядить вас сонячним і позитивним настроєм!

До неймовірної атмосфери на травневі свята 2018 вас перенесе Ужгород. З кожним роком він приваблює все більше туристів, і не дарма. Маленькі вулички огортають своїм шармом, Ужгородський замок зачаровує величністю і таємничістю, ботанічний сад і липова алея розкриють перед вами всю красу весни. Також ви зможете відвідати різні церкви, серед них і церква Святої Анни (Горянська ротонда), будівництво якої датується 14 – 15 століттями. Більш того, відправившись до Ужгорода в період травневих свят, ви зможете оцінити захоплююче видовище – цвітіння сакур. Побувавши в Ужгороді, ви також можете навідатися до Тернополя чи Львова.

Цвітіння сакур в Ужгороді варто побачити на власні очі!

Цвітіння сакур в Ужгороді варто побачити на власні очі!

Після прогулянки Ужгородом, ви також можете насолодитися і львівським колоритом!

Після прогулянки Ужгородом, ви також можете насолодитися і львівським колоритом!

Якщо ви хочете возз’єднатися з природою на травневі свята 2018 ще більше – сміливо вирушайте до Карпат. Залежно від обраної області, тут ви знайдете вражаючі гірські вершини, красиві українські водоспади, мальовничі озера, серед яких і найбільше озеро Карпат, а також одне з найкрасивіших в Україні – Синевир, унікальну Долину нарцисів, оздоровчі процедури і джерела, активні підкорення гірських схилів, прогулянки конями, екстремальний рафтинг і багато іншого. Будь-який вибраний відпочинок у Карпатах супроводить вас колоритною кухнею, місцевою гостинністю та неймовірно чистим свіжим повітрям.

Карпатська природа на травневі свята 2017 подарує вам незабутні враження!

Карпатська природа на травневі свята 2018 подарує вам незабутні враження!

Озеро Синевир - одне з найкрасивіших в Україні!

Озеро Синевир – одне з найкрасивіших в Україні!

Сподіваємося, що наші варіанти того, куди поїхати на травневі свята 2018 в Україні, допоможуть вам вибрати цікавий відпочинок і відправитися назустріч весняним пригодам!