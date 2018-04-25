Євробачення 2018 пройде в Лісабоні 8, 10 і 12 травня. Ми підготували список країн-учасниць першого півфіналу, який відбудеться 8 травня 2018 у Португалії. Подробиці – в матеріалі.

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У першому півфіналі виступлять 19 учасників у такому порядку:

Азербайджан: Aisel – «X My Heart» Ісландія: Ari Ólafsson – «Our Choice» Албанія: Eugent Bushpepa – «Mall» Бельгія: Sennek – «A Matter Of Time» Чехія: Mikolas Josef – «Lie To Me» Литва: Ieva Zasimauskaitė – «When We’re Old» Ізраїль: Netta – «Tоу» Білорусь: ALEKSEEV – «Forever» Естонія: Elina Nechayeva – «La Forza» Болгарія: EQUINOX – «Bones» Македонія: Eye Cue – «Lost And Found» Хорватія: Franka – «Crazy» Австрія: Cesár Sampson – «Nobody But You» Греція: Γιάννα Τερζή – «Όνειρό Μου» Фінляндія: Saara Aalto – «Monsters» Вірменія: Sevak Khanagyan – «Qami» Швейцарія: Zibbz – «Stones» Ірландія: Ryan O’Shaughnessy – «Together» Кіпр: Eleni Foureira – «Fuego»

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Нагадаємо, представник України MELOVIN виступить із композицією Under the Ladder у другому півфіналі під номером 18.

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Коментатором прямих ефірів Євробачення 8, 10 і 12 травня на телеканалі СТБ буде відомий український телеведучий Сергій Притула, який два роки поспіль веде Національні відбори на Євробачення.

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