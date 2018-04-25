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Телеканал СТБ / Євробачення 2018. Які країни виступлять у першому півфіналі

Євробачення 2018. Які країни виступлять у першому півфіналі

Телеканал СТБ

Євробачення 2018 пройде в Лісабоні 8, 10 і 12 травня. Ми підготували список країн-учасниць першого півфіналу, який відбудеться 8 травня 2018 у Португалії. Подробиці – в матеріалі.

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У першому півфіналі виступлять 19 учасників у такому порядку:

  1. Азербайджан: Aisel – «X My Heart»
  2. Ісландія: Ari Ólafsson – «Our Choice»
  3. Албанія: Eugent Bushpepa – «Mall»
  4. Бельгія: Sennek – «A Matter Of Time»
  5. Чехія: Mikolas Josef – «Lie To Me»
  6. Литва: Ieva Zasimauskaitė – «When We’re Old»
  7. Ізраїль: Netta – «Tоу»
  8. Білорусь: ALEKSEEV – «Forever»
  9. Естонія: Elina Nechayeva – «La Forza»
  10. Болгарія: EQUINOX – «Bones»
  11. Македонія: Eye Cue – «Lost And Found»
  12. Хорватія: Franka – «Crazy»
  13. Австрія: Cesár Sampson – «Nobody But You»
  14. Греція: Γιάννα Τερζή – «Όνειρό Μου»
  15. Фінляндія: Saara Aalto – «Monsters»
  16. Вірменія: Sevak Khanagyan – «Qami»
  17. Швейцарія: Zibbz – «Stones»
  18. Ірландія: Ryan O’Shaughnessy – «Together»
  19. Кіпр: Eleni Foureira – «Fuego»

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Нагадаємо, представник України MELOVIN виступить із композицією Under the Ladder у другому півфіналі під номером 18.

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Коментатором прямих ефірів Євробачення 8, 10 і 12 травня на телеканалі СТБ буде відомий український телеведучий Сергій Притула, який два роки поспіль веде Національні відбори на Євробачення.

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