Євробачення 2018 пройде в Лісабоні 8, 10 і 12 травня. Ми підготували список країн-учасниць першого півфіналу, який відбудеться 8 травня 2018 у Португалії. Подробиці – в матеріалі.
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У першому півфіналі виступлять 19 учасників у такому порядку:
- Азербайджан: Aisel – «X My Heart»
- Ісландія: Ari Ólafsson – «Our Choice»
- Албанія: Eugent Bushpepa – «Mall»
- Бельгія: Sennek – «A Matter Of Time»
- Чехія: Mikolas Josef – «Lie To Me»
- Литва: Ieva Zasimauskaitė – «When We’re Old»
- Ізраїль: Netta – «Tоу»
- Білорусь: ALEKSEEV – «Forever»
- Естонія: Elina Nechayeva – «La Forza»
- Болгарія: EQUINOX – «Bones»
- Македонія: Eye Cue – «Lost And Found»
- Хорватія: Franka – «Crazy»
- Австрія: Cesár Sampson – «Nobody But You»
- Греція: Γιάννα Τερζή – «Όνειρό Μου»
- Фінляндія: Saara Aalto – «Monsters»
- Вірменія: Sevak Khanagyan – «Qami»
- Швейцарія: Zibbz – «Stones»
- Ірландія: Ryan O’Shaughnessy – «Together»
- Кіпр: Eleni Foureira – «Fuego»
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Нагадаємо, представник України MELOVIN виступить із композицією Under the Ladder у другому півфіналі під номером 18.
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Коментатором прямих ефірів Євробачення 8, 10 і 12 травня на телеканалі СТБ буде відомий український телеведучий Сергій Притула, який два роки поспіль веде Національні відбори на Євробачення.
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