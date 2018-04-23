«Нові лідери»: стань учасником національного телепроекту

У березні стартував проект «Нові лідери» за підтримки групи StarLightMedia. Це відповідь на суспільний запит щодо нових лідерів. Проект залучає креативних, амбіційних людей з чистою репутацією до вирішення проблем державного рівня.

Учасники повинні представити свої ідеї експертам, ЗМІ та інтернет-аудиторії. Ті, хто набере найбільше голосів, стануть героями телевізійного формату, який вийде в ефір телеканалу ICTV восени 2018 року. Переможець отримає не тільки соціальний капітал і медійність, а й грошовий приз для реалізації ідеї.

Майже три з половиною тисячі осіб зареєструвалися для участі у проекті «Нові лідери».

123 особи пройшли верифікацію Наглядової Ради проекту Нові лідери, з їх анкетами вже можна ознайомитися на сайті novilidery.com.

Станом на 20 квітня брати участь у проекті в якості виборців планують 2811 осіб.

Максимальна кількість передвиборних програм учасників (56) пов’язана з політикою, реформуванням державного апарату і місцевого самоврядування.

З громадською діяльністю і цивільними ініціативами пов’язані 34 програми учасників.

Освітні проекти та інновації пропонують впровадити 13 учасників.

Екологічним питанням присвятили свої програми 15 учасників.

Пропозиції щодо впровадження технологій і реалізацій бізнес-планів містяться у програмах 5 учасників.

Максимальна кількість учасників представляє Київщину і Київ – 32 особи.

На другому місці після Києва — Дніпропетровщина — 9 осіб.

Одразу за нею – Житомирська область: звідси зареєструвались 8 осіб.

Якщо ви маєте гарну ідею, яка, на вашу думку, може змінити місто чи країну (а може – й світ), долучайтеся до проекту «Нові лідери» та подавайте заявку на участь.

Реєстрація учасників триватиме до 30 квітня на сайті novilidery.com.