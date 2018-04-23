Гороскоп на тиждень з 23 по 29 квітня 2018 року

Гороскоп на цей тиждень обіцяє Тельцям цікаву, але складну поїздку, а Ракам — багато роботи. Докладніше про прогнози для знаків зодіаку читайте в нашому гороскопі з 23 по 29 квітня 2018 року.

Овен

Контролюйте свої емоції та не втручайтеся в конфлікти. Ви зможете вирішити всі ситуації спокійно і миролюбно.

Телець

Якщо ви плануєте вирушити в поїздку, то готуйтеся до витрат. Можливі негативні емоції, які переростуть у тривоги.

Близнюки

З грошима на цьому тижні вам буде щастити, але не відмовляйтеся від порад близьких друзів, які добре розбираються у фінансах. Їхня допомога буде доречною.

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Рак

Цей тиждень буде наповнений роботою та новими ідеями. Але в якийсь момент у вас виникнуть сумніви з приводу того, наскільки важливим є те, що ви робите.

Лев

Ваша цілеспрямованість допоможе вам досягти бажаних результатів на цьому тижні. Ваші старання будуть оцінені.

Діва

Сміливо сподівайтеся на гарну грошову винагороду за свою роботу. Ваша праця позитивно відіб’ється на роботі.

Терези

Відкладіть свої любовні пригоди, а сконцентруйтеся на роботі. Вам можуть дати на допомогу партнера, на якого ви зможете сміливо покластися.

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Скорпіон

Діліться з начальством своїми ідеями і проектами. Вони зможуть принести вам гарний прибуток у майбутньому.

Стрілець

На цьому тижні краще зайнятися внутрішнім самоаналізом і зрозуміти, що зараз для вас важливіше. Важливі справи ліпше відкласти на потім.

Козеріг

Ви можете закохатися, несподівано для себе. Проявите себе як романтик і зможете вразити свою другу половинку.

Водолій

Ви зустрінетеся з давнім другом і проведете весело час. Задушевні розмови допоможуть розслабитися і приведуть ваші думки в порядок.

Риби

Вас чекають витрати, тому подумайте про правильний розподіл коштів або додатковий заробіток.

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