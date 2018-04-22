«Слідство ведуть екстрасенси»: чи винен святий образ в небезпеці, яка переслідує чоловіка

Завтра глядачі телеканалу СТБ побачать двосерійний випуск програми «Слідство ведуть екстрасенси». На порятунок чоловіка від смерті у екстрасенсів буде всього 24 години! Що ж трапиться опівночі? Читайте в матеріалі.

Все почалося, коли 23 березня журналістам проекту «Слідство ведуть екстрасенси» зателефонував до смерті наляканий чоловік. Олександр стверджував, що його хоче вбити… ікона! Чоловік був на межі нервового зриву, тому журналіст не міг залишити його в такому стані, не розібравшись у ситуації.

Олександр Кручок із селища Михайлівська Рубежівка Київської області займається фермерством, доглядає стареньку матір та щотижня ходить до церкви. Дивні речі в його житті почали відбуватися 13 років тому, після купівлі ікони Почаївської Божої Матері.

Спочатку ікона оберігала Олександра. Ще в день її придбання чоловік потрапив в серйозну ДТП, в якій дивом ніхто не постраждав. А з часом він зауважив, що ікона виганяє з дому тих, хто затаїв проти нього зло! Так було і з сусідом, який хотів відібрати у сім’ї город, і з поліцейськими, які намагалися затримати його за злочин, якого він не скоював.

Але віднедавна ікона не тільки перестала захищати чоловіка, а й направила свою силу проти нього… У день, коли вона впала йому на голову та розбилася, життя чоловіка перетворилося на суцільну чорну смугу. Його мучать жахи, з’явилися проблеми з роботою. Але найстрашніше сталося з Олександром трохи пізніше, коли у нього без будь-яких причин зупинилося серце.

Чому ікона перестала оберігати Олександра? І чи винен святий образ в небезпеці, яка його переслідує? Розбиратися в цьому будуть Сурен Джулакян і Магдалена Мочіовські!

Просканувавши фотографію чоловіка, заклинатель повідомить: часу зовсім мало – Олександру залишилося жити всього 24 години. Знімальна група та екстрасенси негайно приїдуть в будинок, де живе Саша зі своєю матір’ю Ганною.

Під час розслідування відбудеться те, що шокує навіть досвідчених ясновидців! Ікона закровоточить! А крім загрози смерті над чоловіком екстрасенси побачать програму на самотність! Але як це пов’язано з родовим прокляттям?

Пізніше стане відомо, що роками раніше у страшній аварії загинула наречена Олександра. Але найдивніше: чоловік мав відношення до її загибелі! Крім того, є й інша дівчина, медик, яка, за словами Сурена, застосовувала до Олександра магію…

Чому Олександр може загинути протягом доби? Чи встигнуть екстрасенси з’ясувати причини та врятувати його? Чому число 23 для чоловіка фатальне? Як багато життів у родині це число забрало? Чи має відношення до всього, що відбувається, його покійний брат? Дізнайтеся вже завтра о 20:00 на СТБ.

Читайте більше цікавих новин в Viber і Telegram СТБ