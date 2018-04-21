«Один за всіх»-11: що чекає на глядачів в одинадцятому випуску

Вже завтра, 22 квітня, на телеканалі СТБ можна буде подивитися 11 випуск гостросоціального проекту «Один за всіх». Героєм програми стане Юрій Янков, який упевнений, що його найкращий друг Василь жорстоко познущався над його літньою матір’ю – побив, зґвалтував і пограбував. Однак родичі підозрюваного в злочині повністю заперечують його вину. Дружина і сестра Василя вважають, що все спланував сам Юрій з метою підставити товариша. Хто є жертвою насправді, буде з’ясовувати Дмитро Карпачов.

Коли Юрія не було вдома, його односельчанин і приятель Василь увірвався до будинку, намагався задушити і вдарив по обличчю його мати, а потім зґвалтував її. Це версія сина потерпілої. Проте близькі підозрюваного відмовляються вірити, що він здатний на такий злочин. Дружина, мати і сестра Васі стверджують в один голос: Юра просто намагається помститися.

Чи є у сина зґвалтованої пенсіонерки мотив звести рахунки з імовірним ґвалтівником? Які несподівані факти розкриє свідок? І що про все це думає сама потерпіла?

Дізнайтеся в 11 випуску «Один за всіх»-11 завтра о 21:30 на телеканалі СТБ!

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