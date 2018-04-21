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Телеканал СТБ / «Битва екстрасенсів»: дівчина-вішальниця забирає на той світ хлопців з рідного села?

«Битва екстрасенсів»: дівчина-вішальниця забирає на той світ хлопців з рідного села?

Телеканал СТБ

22 квітня о 19:00 на СТБ вийде сьомий випуск містичного проекту «Битва екстрасенсів». Ясновидцям доведеться з’ясувати, з якої причини повісилася молода та життєрадісна дівчина, яка мріяла про сім’ю… Докладніше в матеріалі. 

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Тані з селища Садове Київської області був всього 21 рік. Вона кохала та була коханою, мріяла про власну родину, але народити дитину їй не судилося – вона не могла завагітніти.

2 грудня 2016 року перервалося життя життєрадісної та веселої дівчини – її знайшли повішеною на дереві. Слідчі називають причиною смерті самогубство, але рідні відмовляються в це вірити. Всі 40 днів після смерті матір з батьком відчували присутність дочки в їхньому будинку – саме по собі вмикалося світло, було чути шурхіт… А на сороковий день мама Тані отримала зловісне попередження.

«Винні двоє. Але ти не переживай, я помщуся їм. Одному я вже помстилася, а другого знайти не можу», – повідомить загибла дівчина своій матері.

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Чи причетний до смерті Тані її коханий, чи правда, що він був одружений і його дружина загрожувала дівчині розправою? Невже це дух вішальниці забирає на той світ місцевих хлопців? Дізнайтеся цієї неділі!

Крім того, традиційно екстрасенси зустрінуться з п’ятьма незнайомцями, щоб відповісти на питання, що ж пов’язувало їх в минулому…

Дивіться сьомий випуск «Битви екстрасенсів» вже завтра, о 19:00 на СТБ!

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