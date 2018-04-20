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Телеканал СТБ / Проект «Слідство ведуть екстрасенси» отримав міжнародне визнання у фіналі «New York Festivals World’s Best TV & Films 2018»

Проект «Слідство ведуть екстрасенси» отримав міжнародне визнання у фіналі «New York Festivals World’s Best TV & Films 2018»

Телеканал СТБ

У квітні на щорічній виставці Національної Асоціації Телерадіомовників (NAB Show) відбулася церемонія нагородження номінантів престижного міжнародного фестивалю у сфері телебачення і кіно «New York Festivals World’s Best TV & Films». У фіналі за найвищі нагороди в номінації «Кримінальна драма» вперше боровся проект телеканалу СТБ – «Слідство ведуть екстрасенси» з випуском «СМС від небіжчиці». Програму оцінили понад 200 фахівців у сфері кіно і телебачення зі всього світу і нагородили сертифікатом фіналіста.

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«New York Festivals World’s Best TV & Films» («Нью-Йоркський фестиваль найкращого світового ТБ і кіно») – один із найбільш статусних фестивалів у сфері кіно і телебачення з 50-річною історією. Цього року в рамках конкурсу були представлені десятки тисяч робіт зі 166 країн світу. Вони оцінювалися в онлайн-режимі групою досвідчених експертів, відзначених галузевими нагородами (їх понад 200 осіб). Серед виробників, які беруть участь у фестивалі, – визнані лідери світової теле- і кіноіндустрії: CNN, ABS-CBN, BBC Worldwide, Discovery, NETFLIX, HBO.

Фіналістами цього року в жанрі кримінальної драми стали 8 країн-учасниць – Австралія, Китай, Японія, Нова Зеландія, Іспанія, Тайвань, Уельс і Україна.

Нагороди розподілили таким чином:

  • Україна, телеканал СТБ з випуском проекту «Слідство ведуть екстрасенси» – «СМС від небіжчиці» – сертифікат фіналіста;
  • Іспанія, компанія «CRTVE en Colaboración con Globomedia» з роботою «I’M ALIVE» – сертифікат фіналіста;
  • Тайвань, компанія «Taiwan Public Television Service Foundation» з роботою «Upstream» – сертифікат фіналіста;
  • Австралія, компанія «December Media» з роботою «Sorrow Songs» – срібна медаль;
  • Китай, компанія «iQIYI з роботою «Burning Ice-1» – бронзова медаль;
  • Японія, компанія «Kansai Telecasting Corporation» з роботою «CRISIS» – бронзова медаль;
  • Нова Зеландія, компанія «KHF Media Ltd» з роботою «Catching The Black Widow» – бронзова медаль;
  • Уельс, компанія «Joio» з роботою «Bang» – бронзова медаль.

«Вихід у фінал міжнародного фестивалю такого серйозного рівня свідчить про те, що СТБ не поступається лідерам світового ринку за креативом і роботою з такими складними жанрами, як драма і детектив. Висока оцінка нашої роботи це величезне досягнення телеканалу і велика честь для всієї нашої команди», – зазначає Юлія Федець, директор ТО, що створює проект «Слідство ведуть екстрасенси».

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Як раніше розповідала Юлія Федець, «СМС від небіжчиці» – дуже потужний за драматургією епізод. Він був показаний в ефірі СТБ 5.02.2017.

Історія випуску: По допомогу до екстрасенсів звернулися батьки красивої та успішної дівчини Вікторії Манкевич, яка вчинила самогубство. У квітні 2016 року, за версією поліції, вона зістрибнула з даху багатоповерхового будинку в Києві. Ніхто з близьких не міг зрозуміти, чому благополучна в усіх сенсах дівчина, випускниця Сорбонни, вирішила звести рахунки з життям. Рідні ж впевнені, що справу про смерть Вікторії розслідують халатно і що насправді її вбили.

Коли команда проекту разом з експертами та екстрасенсами взялася за роботу, всі були шоковані: подібних смертей молодих жінок було кілька. Однак ніхто з них не збирався самостійно йти на той світ. Як виявилося, всі жертви, в тому числі і Вікторія, жили з одним молодим чоловіком, відомим столичним фітнес-тренером. Під час розслідування вдалося знайти дівчину, яка вижила, і записати з нею ексклюзивне інтерв’ю.

Переможцями попередніх років у номінації «Кримінальна драма» є:

  • 2014 р. – телесеріал «Гострі козирки» (Великобританія) – Гран-Прі;
  • 2016 р. – телесеріал «Метод» (Росія) – золота медаль.

Переможці минулих років від України:

  • 2011 і 2016 рр. – візуальні ефекти;
  • 2016 р. – телефільм «Битва за Севастополь»;
  • 2016 р. – д/ф «Аеропорт».

Подивитися програму «СМС від небіжчиці» можна за посиланням: https://ekstrasens.stb.ua/ru/episode/sledstvie-vedut-ekstrasensy-7-sezon-smotret-onlayn-vypusk-1-ot-05-02-2017/

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