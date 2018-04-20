PCEtLVN0aWNreSBMZWZ0LS0+DQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7IH0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDEzNDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgbGVmdDowO319DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV80IHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IGxlZnQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7fX0NCjwvc3R5bGU+DQoNCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSIvL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo8IS0tIGV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8zIC0tPg0KDQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzkxODM2OTIwMyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+PCEtLVN0aWNreSBSaWdodC0tPg0KDQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowOyB9DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxMzQwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8yIHsgd2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IHJpZ2h0OjA7fX0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgcmlnaHQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowO319DQo8L3N0eWxlPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20vcGFnZWFkL2pzL2Fkc2J5Z29vZ2xlLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjwhLS0gZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgLS0+DQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzM0MDc0OTY4MyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==
Телеканал СТБ / Небачене Євробачення 2018: зірки про плагіат на конкурсі та Нацвідборі

Небачене Євробачення 2018: зірки про плагіат на конкурсі та Нацвідборі

Телеканал СТБ

Чому деякі учасники Євробачення крадуть пісні та мелодії та яким чином їх видозмінюють, аби замилити очі глядачеві? Кого звинуватили цього року в плагіаті на Нацвідборі? Детальніше читайте в нашому матеріалі.

Чимало учасників і навіть переможців Євробачення минулих років використовували плагіат у своїх виступах. Вони дещо змінювали аранжування чи мотив, аби ввести в оману глядачів, однак таємне завжди стає явним.

Зокрема, за словами судді цьогорічного Нацвідбору Андрія Данилка, у 2007 році сербка Марія Шерифович, яка виступала на пісенному конкурсі з піснею «Мolitva», поцупила композицію в конкурсантки Євробачення-2006 Соні Малай.

У Нацвідборі на Євробачення-2018 також не обійшлося без звинувачень у плагіаті. Схожість із піснею Rag’n’Bone Man «Human» знайшли у LAUD. Проте продюсер співака Ігор Тарнапольський заперечує це.

Дивіться також: TAYANNA «Леля»: відбір на Євробачення 2018 фінал від 24.02.2018

«Для нас пісня, з якою нас порівняв Притула, дійсно була референсом. Ми послухали та сказали, що нам подобається ця тема, однак не крали її», — прокоментував Тарнапольський.

Проте не лише LAUD потрапив під осуд, але й інші учасники конкурсу. Так, у 2017 році пісня TAYANNA мала схожість із композицією гурту «Подіум» «Прости, я улетаю». Цього року співачку знову звинуватили у плагіаті. Її композицію порівняли з «Feel it steel» гурту Portugal.The man. Дісталося у Нацвідборі-2018 й Сергію Бабкіну, чию пісню назвали схожою з піснею Девіда Боуї «Blackstar».

Проте за всі часи проведення Євробачення жоден з тих, кого підозрювали у плагіаті, не був притягнутий до відповідальності. Мовляв, довести факт крадіжки практично неможливо.

«Плагіат — це три такти твоєї композиції один в один схожі з оригіналом. Лише суд може визначити, що це плагіат. Інакше це розцінюється як спроба дискредитувати артиста», — каже музичний продюсер Юрій Нікітін.

Читайте також: Спокуса, вогонь і ураган: MELOVIN знімає кліп на пісню «Under the ladder»

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.

Video: Небачене Євробачення 2018: зірки про плагіат на конкурсі та Нацвідборі

У проекті Небачене Євробачення 2018 зірки розповіли про плагіат на основному конкурсі Євробачення і на національному відборі в 2018 році