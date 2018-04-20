Чому деякі учасники Євробачення крадуть пісні та мелодії та яким чином їх видозмінюють, аби замилити очі глядачеві? Кого звинуватили цього року в плагіаті на Нацвідборі? Детальніше читайте в нашому матеріалі.

Чимало учасників і навіть переможців Євробачення минулих років використовували плагіат у своїх виступах. Вони дещо змінювали аранжування чи мотив, аби ввести в оману глядачів, однак таємне завжди стає явним.

Зокрема, за словами судді цьогорічного Нацвідбору Андрія Данилка, у 2007 році сербка Марія Шерифович, яка виступала на пісенному конкурсі з піснею «Мolitva», поцупила композицію в конкурсантки Євробачення-2006 Соні Малай.

У Нацвідборі на Євробачення-2018 також не обійшлося без звинувачень у плагіаті. Схожість із піснею Rag’n’Bone Man «Human» знайшли у LAUD. Проте продюсер співака Ігор Тарнапольський заперечує це.

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«Для нас пісня, з якою нас порівняв Притула, дійсно була референсом. Ми послухали та сказали, що нам подобається ця тема, однак не крали її», — прокоментував Тарнапольський.

Проте не лише LAUD потрапив під осуд, але й інші учасники конкурсу. Так, у 2017 році пісня TAYANNA мала схожість із композицією гурту «Подіум» «Прости, я улетаю». Цього року співачку знову звинуватили у плагіаті. Її композицію порівняли з «Feel it steel» гурту Portugal.The man. Дісталося у Нацвідборі-2018 й Сергію Бабкіну, чию пісню назвали схожою з піснею Девіда Боуї «Blackstar».

Проте за всі часи проведення Євробачення жоден з тих, кого підозрювали у плагіаті, не був притягнутий до відповідальності. Мовляв, довести факт крадіжки практично неможливо.

«Плагіат — це три такти твоєї композиції один в один схожі з оригіналом. Лише суд може визначити, що це плагіат. Інакше це розцінюється як спроба дискредитувати артиста», — каже музичний продюсер Юрій Нікітін.

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