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Телеканал СТБ / The Hardkiss – Мелодія: щасливе кохання у космосі

The Hardkiss – Мелодія: щасливе кохання у космосі

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Гурт The Hardkiss представляє відео на пісню «Мелодія» — третій сингл майбутнього альбому «Залізна ластівка». Історія розгортається у двох площинах. Це Земля, 50-ті роки, вулиця, якою люди поспішають у своїх справах і не помічають прибулицю з майбутнього. Друга площина — це Космос, в якому і виникає історія кохання двох астронавтів. Від цього кохання все навколо вибухає і розбивається на атоми.

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«Це історія про щасливе кохання. Це зізнання дівчини, маніфест коханій людині, — розповідає Юлія Саніна. — Коли людина закохана — вона нікого і нічого навколо не помічає. Коханий — єдиний у своєму роді, він, як мелодія, звучить у всьому навколо: космосі, свідомості, душі. Мені дуже хотілося передати у пісні, а Валу показати у кліпі, що любов — вона дуже різна і багатогранна. У кожного в житті своя мелодія. Для одного це кохана людина, для іншого — найкращий друг, для батьків — їхні діти. Так, хтось так і не знайшов свою мелодію, він самотній. Але коли знайде — порине в неї з головою, зануриться у цей Космос».

Дивіться кліп The Hardkiss – Мелодія просто зараз!

Режисером нового відео виступив Валерій Бебко, оператором став Ярослав Пілунський.

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«Проаналізувавши майбутній альбом, ми дійшли висновку, що в ньому буде стільки космосу, чогось позачасового і неземного. Тому цим відео ми вирішили продовжити космічну концепцію», — розповідає Вал.

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Третій студійний альбом The Hardkiss «Залізна ластівка» вийде у вересні, а 19 жовтня гурт представить його на великому шоу у київському Палаці спорту.

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