У випуску 7 учасниці шоу «Холостяк»-8 вирушать у теплі краї. Рожден Анусі запрошує дівчат у дивовижну подорож — до сонячної країни Португалії! Які пригоди чекають учасниць на березі океану? І з ким попрощається холостяк на сьомому тижні проекту? Зовсім скоро дізнаєтесь!
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Тиха й скромна Галя відкриє себе з нового боку. Дівчина продемонструє свою емоційність та повністю змінить модель поведінки. Як на це відреагує Рожден Анусі? Чи зможе холостяк вручити Галі троянду?
Зміна обстановки вплине й на інших учасниць проекту. Перед Рожденом всі дівчата поводяться дуже скромно та не створюють конфліктних ситуацій. Але щойно холостяк залишає їх, одразу змінюють поведінку. Вони починають сваритися й голосно висловлювати свою думку.
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Чим така нестриманість в емоціях і висловлюваннях обернеться для учасниць? Що зробить Рожден Анусі?
Дивіться випуск 7 «Холостяк»-8 вже завтра, 20.04.2018, о 20:00 на телеканалі СТБ!