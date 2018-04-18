Уже завтра, 19 квітня, в ефір вийде 12 випуск «Я соромлюсь свого тіла»-5. Алкогольна залежність, альбінізм, нервові розлади, складна форма акне – пацієнти з такими проблемами звернуться до лікарів проекту в новому епізоді. Що чекає на глядачів «Я соромлюсь свого тіла» цього тижня – читайте в матеріалі.

Першою пацієнткою Катерини Безвершенко стане жінка з проблемою, про яку важко зізнатися навіть собі. Вже понад 6 років Євдокія Фендич залежна від алкоголю. Лише зараз жінка наважилася на боротьбу, адже у неї – четверо дітей, які дуже люблять маму.

Надія Нігай – ще одна самотня мама і пацієнтка Катерини. Після народження дитини шкіра на її животі розтягнулася, і вона наважилася на операцію, про яку шкодує досі. Чи зможуть виправити страшні наслідки хірургічного втручання лікарі проекту?

А ось Людмила Шупенюк прийме дівчинку з рідкісною генетичною аномалією. Шкіра і волосся 8-місячної Каті Павлюк білі, як пух. Вона альбінос, і це може серйозно загрожувати здоров’ю: від погіршення зору до тотальної сліпоти й раку шкіри. Яке майбутнє чекає на маленьку дівчинку, фахівці з’ясують вже завтра.

Своє лікування продовжить і найважчий пацієнт проекту – Василь Колопач. Під час життєво необхідного для нього схуднення організм чоловіка дав збій. Через це кілька тижнів тому Вася потрапив до реанімації. У новому випуску ви побачите, чи вистачить у пацієнта сил і завзяття боротися з непередбачуваними складнощами.

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Також продовжиться лікування Світлани Пономаренко. Жінка шокувала ведучу кількістю різнопланових скарг. Що насправді з нею відбувається – мали з’ясувати обстеження, проте жінка на них не прийшла і навіть не відповідала на дзвінки. Чому так сталося та яке лікування їй потрібно – дивіться у 12 випуску «Я соромлюсь свого тіла».

Окрім цього, глядачі побачать нові обличчя пацієнтів минулих сезонів. Зокрема, ви дізнаєтесь, чи покращився стан Саші Куцої з важкою формою вугрової хвороби, а також як йдуть справи у Івана Дудука, губи котрого не загоювались декілька років через хейліт.

І, звичайно, лікарі проекту проведуть експеримент. Цього разу він покликаний пояснити, з чого починається дитяче ожиріння. Катя Безвершенко влаштує атракціон нечуваної щедрості та відкриє стенд з безкоштовними солодощами і снеками для школярів. Там можна брати все, що завгодно, але… за однієї умови. Якою вона буде та як до гіркої правди про ласощі поставляться батьки? Усі відповіді – в новому епізоді програми.

Не пропустіть 12 випуск «Я соромлюсь свого тіла»-5 завтра о 20:00 на телеканалі СТБ!

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