Куди піти в Києві на вихідних 21–22 квітня 2018 року

Звичайно, всі ярмарки і виставки не відвідати, але ви ж можете хоча б спробувати? Ось і ми вважаємо, що можете. Тому редакція сайту склала для вас афішу найцікавіших заходів майбутнього вік-енду. Подробиці найкращих вихідних – уже в матеріалі!

Еко-ярмарок

22 квітня

Rybalsky, вул. Набережно-Рибальська, 9

На цьому заході буде все: міні-зоопарк, майстер-класи і навіть аніматори для маленьких гостей! Всіх охочих стати учасником ярмарку організатори запрошують заповнити анкету. Тут продаватимуть розсаду, все для декору, домашні фрукти, овочі та багато іншого. На еко-ярмарок можна приходити з домашніми улюбленцями.

Безкоштовно

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Концерт гурту «Бумбокс»

21 квітня

Atlas, вул. Січових Стрільців, 37–41

Культовий гурт виконає пісні з трьох найулюбленіших альбомів. На концерті прозвучать композиції з «Меломанії», «Family Бізне»с і «III». Це прекрасна можливість послухати знайомі мотиви і поностальгувати у компанії однодумців. Гурт виступатиме два дні поспіль. Невідомо, коли саме та яка платівка прозвучить. Сходіть – дізнайтесь!

Ціна: 499–2199 грн

Nova Poshta Kyiv Half Marathon Weekend 2018

21–22 квітня

Контрактова площа

Благодійний забіг об’єднує любителів спорту, активного способу життя і тих, хто допомагає іншим. Це подія, у якій взяти участь можуть навіть найменші, пробігши, наприклад, 100 метрів. Неважливо, скільки ти біжиш і який результат. Важливо стати частиною масштабного заходу, який змінює життя людей.

Ціна: залежно від дистанції. Реєстрація тут: http://kyivhalfmarathon.org/race/nova-poshta-kyiv-half-marathon/

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Із рюкзаком, Фестиваль Подорожей

21–22 квітня

IZONE

Приходьте послухати поради та розповіді про захопливі подорожі від досвідчених тревел-блогерів. Дізнайтеся, як дешево побувати у найзаповітніших місцях планети, як заощадити на авіаквитках і організувати найкращу подорож у своєму житті. На фестивалі у вас буде можливість придбати туристичні товари і просто цікаві подарунки, а також провести час у колі цікавих людей.

Ціна: 100–200 грн

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Свої кімнати

21–22 квітня

Вул. Десятинна, 12

На виставці будуть представлені макети різних кімнат уявного будинку: дитяча, спальня, ванна, кабінет. Усередині кожного приміщення будуть продаватися товари від 150 українських дизайнерів. Візуалізація допоможе вам уявити будинок мрії та сформувати власний дизайн.

Вхід вільний

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