24 лютого завершився Національний відбір на Євробачення-2018 і нарешті ми дізналися, хто представить Україну в Лісабоні вже цієї весни. За результатами голосування журі та глядачів кращим з кращих виявився MELOVIN з піснею Under The Ladder.

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Це буде вже 63-й конкурс Євробачення. Завдяки перемозі португальця Сальвадора Собрала в 2018 році, шоу відбудеться в столиці Португалії – Лісабоні. Рекордна кількість країн буде брати в ньому участь – 43! Наш конкурсант представить свою композицію в другому півфіналі 10 травня і, якщо вона сподобається глядачам, то пройде до фіналу, який відбудеться 12 травня.

Уже відомо, як буде виглядати сцена наймасштабнішого пісенного конкурсу і де можна придбати квитки на Євробачення-2018. Якщо після минулорічного Євробачення, яке проходило в Києві, ви стали фанатом конкурсу, то поспішайте заздалегідь планувати поїздку до Лісабона. Скільки коштує поїхати в Португалію, куди сходити і що спробувати – читайте на stb.ua.

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