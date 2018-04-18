Литву на пісенному конкурсі Євробачення-2018 представить Єва Засімаускайте із піснею «When we’re old». Виступ артистки відбудеться у першому півфіналі 8 травня під номером 6.

Євробачення-2018. Литва. Єва Засімаускайте – When we’re old: дивитися кліп і слухати пісню



Для цієї учасниці Євробачення – важко досяжна мета. Перемогти у Національному відборі, та й взагалі пройти його співачці вдалося тільки з п’ятої спроби! Зате під час свого виступу Єва зуміла здивувати глядачів: на сцену до неї вийшов чоловік.

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Невідомо, що підготувала артистка для конкурсу Євробачення-2018. Однак команда заявила, що чоловіка на сцені більше не буде. Композиція When we’re old, з якою Єва Засімаускайте представить Литву, дуже романтична і зворушить будь-кого.

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