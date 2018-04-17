Сьогодні експерти програми «Слідство ведуть екстрасенси» Лариса Гуцану та Андрій Сатаненко спробують врятувати дітей Олени та Андрія Скворцових з міста Васильків, Київської області. Чому невідома сила вбиває 5-річного Давида і 3-річну Софію? Читайте в матеріалі.

Олена та Андрій в розпачі: їх дітей хоче забрати на той світ невідома потойбічна сила. Біди сім’ї почалися два роки тому, коли Олена, зайшовши в кімнату до малюків, побачила над їх ліжечками чорну тінь. Після цього з дітьми стали відбуватися дивні речі, які ледь не призвели до летального результату! На Софію впали скляні двері шафи, а на Давида – сковорода з плити…

Здавалося, що речі та предмети самі стрибають на дітей. Але далі родину очікували ще більш складні випробування. Здорові діти раптом захворіли хворобою, яку цілий рік не могли діагностувати провідні лікарі столиці!

«Діти нічого не їли, не могли спати. Ми були скрізь, але навіть в найкращих лікарнях тільки розводили руками», – згадує мама Давида і Софії.

І тільки в 2014 році вдалося встановити діагноз.

«У обох дітей гельмінтоз – хвороба, пов’язана з наявністю в організмі паразитів. При чому глисти у дітей виявили не тільки в кишечнику, але і в крові, печінці та нирках. Це дуже серйозний діагноз, який може призвести до наслідками», – розповіла лікар Давида і Софії Олена Філоненко.

Однак, встановивши діагноз, допомогти дітям так і не вдається. Незважаючи на різні методики лікування, результати аналізів шокують навіть лікарів: кількість паразитів в організмі дітей тільки збільшується!

Та найзагадковіше: з моменту, коли мама побачила над ліжками дітей чорну тінь, біля малюків постійно чується чийсь сміх.

«Якийсь чоловік поруч з ними постійно хихикає», – розповідає няня дітей Марія. – «Ось недавно я чітко почула голос, як ніби потойбічний. Він говорив: «Ідіть до мене, я заберу вас до себе. Ну, йдіть до мене!». Ви знаєте, я в такому шоці була від того, що почула … Я думала, у мене дах поїде!»

Всі шоковані! Що це за голос лунає поряд з дітьми? Хто кличе їх до себе і чому постійно сміється? Ніхто так і не знайшов відповіді, тому встановити істину спробують одні з найсильніших ясновидців країни – Лариса Гуцану і Андрій Сатаненко. Дивіться вже сьогодні о 21:00 на СТБ!

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