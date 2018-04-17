«МастерШеф»: підлітки здивують Ектора Хіменеса-Браво у 12 випуску

18.04.2018 у 12 випуску «МастерШеф» підлітки будуть готувати десерти. У цьому конкурсі неймовірно активним був Ярик Вархоляк: справа в його руках так і горіла. Хлопець прагнув приготувати найкращу страву і здивувати самого Ектора-Хіменеса Браво! Як йому це вдалося — читайте в матеріалі.

Нестримний Ярик Вархоляк був налаштований на серйозну боротьбу та на перемогу. Цього разу хлопець так впевнено готував, що навіть вирішив видавити сік апельсина руками. У Ярика робота кипіла, як ніколи, і все заради того, щоб вразити найсуворішого суддю — Ектора Хіменеса-Браво. Суддя дійсно був вражений, от тільки не смаком, а невагомістю страви — адже йому подали порожню тарілку! Саша Лукомський прокоментував цей шедевр так: «Млинці з волокнами повітря». А сам Ектор не втримався і навіть облизав тарілку — так «смачно» йому було!

Із минулих випусків всі зрозуміли, що Мирослава Стандратюк дуже голосно розмовляє. А у 12 випуску дівчина ще й візьме у руки мегафон! Вам доведеться поберегти свої вуха!

У 12 випуску «МастерШеф» Олег Пархоменко дорвався до блендера і вирішив подрібнити усе, що йому попалося під руки: лічі, банан, ананас, персик, абрикос, апельсин, лайм, лимон, кокосове молоко, ягоди. Схоже, що на кухні вже не залишилося нічого, що він міг би ще подрібнити… Докладніше про це дізнаємося вже завтра о 20:00 на телеканалі СТБ.

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