Що на вас очікує в розпал весни – легкий флірт, що ні до чого не зобов’язує, запаморочливий новий роман чи пропозиція руки та серця? Про найромантичніші події місяця розповість любовний гороскоп на квітень 2018 року.

Любовний гороскоп на квітень 2018 року – Овен

Квітень для Овнів стане місяцем контрастів. Ви розриватиметеся від протиріч – то пристрасть, що змітає все на своєму шляху, то розчарування. Партнерів чекає серйозна перевірка почуттів на міцність, і тільки від прагнення обох зберегти союз залежатиме результат. Побудувати міцні стосунки одиноким представникам знака буде непросто: цього місяця на горизонті з’являться відразу кілька шанувальників, кожен з яких виявиться по-своєму цікавим. Не приймайте квапливих рішень і дайте собі час насолодитися увагою з боку протилежної статі.

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Любовний гороскоп на квітень 2018 року – Телець

В середині весни Тельцям захочеться ніжності та турботи. Не соромтеся відкрито показувати те, що на душі, – і воно повернеться до вас від обранця з лишком. Тим, хто досі шукає пару, потрібно припинити дивитися в минуле. Думки про останній невдалий досвід переслідують вас і заважають відкрити двері назустріч новому почуттю. Тільки-но ви відкинете ідею про те, щоб відновити стосунки з попереднім партнером, правильна людина сама з’явиться на вашому шляху. Відпустіть старе, і тоді на вас чекає не просто легковажний роман, а справжнє щире кохання.

Любовний гороскоп на квітень 2018 року – Близнюки

Народженим під знаком Близнюків зірки рекомендують менше зациклюватися на зовнішніх якостях потенційного коханця. Щоб стосунки були тривалими і серйозними, ви маєте знайти споріднену душу, того, з ким ви будете мати спільні моральні цінності та погляди на життя. Не намагайтеся переслідувати красиву картинку, інакше чергові стосунки знову будуть приречені на провал. Близнюкам, які вже зв’язані любовними узами, необхідно бути особливо уважними в середині місяця. У Молодик (16 квітня) не робіть серйозних кроків і гучних зізнань: це несприятливий період для серйозних змін в особистому житті.

Любовний гороскоп на квітень 2018 року – Рак

Ви занадто критично ставитеся до свого коханого. Вступаючи у стосунки, партнер погоджується приймати іншого таким, яким він є. Згадайте початок вашого роману: тоді здавалося, що зустріли свій ідеал. Згідно з прогнозом любовного гороскопу на квітень, цього місяця на самотніх Раків чекає несподіване знайомство, сповнене романтики і симпатії. Але тут також не варто проявляти зайвий натиск. Пустіть все на самоплив і не тисніть на кавалера. Лише в такому випадку флірт переросте в дещо більше.

Любовний гороскоп на квітень 2018 року – Лев

У другий місяць весни саме час освіжити стосунки, які стали трохи рутинними. Холоди відступили, а отже, у вас тепер немає відмовки, щоб відсиджуватися вдома. Вирушайте з другою половиною гуляти в парк, навідайтеся у свої улюблені куточки міста або навіть їдьте до сусіднього – по нові враження. Будь-яке спільне дозвілля в квітні піде шлюбу на користь. Левам без пари не рекомендовано форсувати події. Навіть якщо ви вже не один місяць поспіль самотні, не поспішайте погоджуватися на роман, просто щоб розвіяти нудьгу. Проявіть терпіння і отримаєте винагороду.

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Любовний гороскоп на квітень 2018 року – Діва

Спокійних і часто меланхолійних Дів у квітні дратуватиме буквально все. Намагайтеся стримувати емоції, які у вас вирують. Будь-яка агресія з вашого боку стосовно коханого може виявитися фатальною. Якщо не бажаєте, щоб квітень став для вас місяцем чвар і розлук, направте свою енергію в творче або ділове русло. Женіть подалі погані думки, і вже у 20-х числах хмари розсіються. Приділяти більше часу саморозвитку і кар’єрі зірки радять і самотнім. Не шукайте кохання – воно саме знає, де вас шукати. На все свій час!

Любовний гороскоп на квітень 2018 року – Терези

Будьте готові до того, що з’являться охочі зіпсувати сімейну гармонію, якої ви з коханою людиною так довго домагалися. Спроба дошкулити може походити як від ворогів, так і від тих, кого вважаєте своїм другом. Головне в цей період підтримувати один одного і не піддаватися на провокації. Ви прекрасно знаєте, що ваша половинка чесна з вами, тому не давайте стороннім створити хибне враження, ніби насправді все не так. Терезам, які поки не знайшли гідного претендента на своє серце, у квітні потрібно дозволити собі бути більш легковажними. Відповідайте на проявлений інтерес і погоджуйтеся на побачення, навіть якщо вам здається, що це «не та» людина. Цьому місяцю вдасться вас здивувати.

Любовний гороскоп на квітень 2018 року – Скорпіон

Ви занадто довго були зациклені на тому, щоб підтримувати у вашій парі вогонь. Зараз у стосунках з обранцем все стабільно, тому час видихнути і розслабитися. Задумайтесь, коли востаннє ви проводили час у колі друзів, а не тет-а-тет зі своєю половиною? Зустріньтеся з тими, кого давно не бачили, або навідайтеся до рідних. Якщо буде можливість скучити за коханим, це тільки зміцнить почуття між вами. Скорпіони-одинаки можуть діяти у квітні рішуче. Ви не розумієте, чого від вас хочуть, а значить, пора розставити крапки над «i». Або стосунки, що зароджуються, мають перейти на новий рівень, або це не вартує вашого часу і зусиль.

Любовний гороскоп на квітень 2018 року – Стрілець

Відповідно до щомісячного любовного гороскопу, Стрільцям потрібно подорослішати і навчитися брати на себе відповідальність за прийняті рішення. Визначтеся і не морочте голову тим, хто намагається домогтися вашої прихильності. Представники знака, які вже зустріли кохання, повинні також ставитися до обранця більш серйозно. Ваша легковажність може зробити боляче. Якщо ви помічаєте, що партнер чимось незадоволений або засмучений, поговоріть відверто. Вислухайте, що турбує близьку людину, і постарайтеся допомогти: саме ваших порад вона потребує найбільше. Також не буде зайвим поговорити про старі конфлікти або образи, які й досі хвилюють вас обох.

Любовний гороскоп на квітень 2018 року – Козеріг

Ідилія – ​​саме так без перебільшення можна описати стосунки Козерогів з їхньою половиною у квітні. Ви насправді пройшли разом багато, і це дуже зміцнило зв’язок між вами. Можливо, навіть варто задуматися про щось серйозне – укладення шлюбу або планування сім’ї. Самотнім Козерогам в любові також буде щастити. Можете розраховувати на приємні знайомства, сюрпризи і навіть подарунки. Цілком ймовірно, що до кінця місяця глибокі почуття закрутять вам голову. Не бійтеся чинити так, як підказує серце: здається, ви знайшли того, кого так довго шукали!

Любовний гороскоп на квітень 2018 року – Водолій

Не звалюйте на свої плечі дуже багато. Вас у парі двоє, а тому обов’язки мають розподілятися між вами порівну, а рішення – прийматися спільно. Якщо ви не натякнете коханому, що потребуєте прояву його ініціативи, далі ситуація буде тільки ускладнюватися. Особливо це стосується жінок: не давайте чоловікові уникати відповідальності. Водоліям, які поки не мають жодних зобов’язань, слід попрацювати над власними комплексами. Весна – слушний час, щоб привести себе в форму. Купуйте абонемент у тренажерний зал, запишіться до танцювального класу або просто оновіть зачіску. У квітні вам потрібно знайти те, що додасть упевненості.

Любовний гороскоп на квітень 2018 року – Риби

Зірки пророкують Рибам досить спокійний місяць без сюрпризів і суттєвих змін. Однак, якщо ви вважаєте, що стосунки скочуються в рутину, у ваших силах все виправити. Романтична вечеря, незвичайне побачення або маленький, але приємний подарунок змусять почуття спалахнути з новою силою. Самотнім представникам цього знака зодіаку піде на користь робота над своїм егоїзмом. Швидше за все, ця риса і спричиняє те, що кожні ваші нові стосунки тривають не надто довго. Припиніть думати тільки про себе і дуже скоро помітите позитивні зміни.

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