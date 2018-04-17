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Телеканал СТБ / Місячний календар стрижок на квітень 2018

Місячний календар стрижок на квітень 2018

Телеканал СТБ

Замислюючись про нову зачіску, дівчата часто звертають увагу на місячний календар стрижок. Фази Місяця впливають на ріст волосся, а зміна іміджу в не сприятливий для цього день може закінчитися невдачею. Коли ж краще записатися до майстра-перукаря, а в який день ліпше відмовитися від відвідування салона краси – дізнайтеся у місячному календарі стрижок на квітень 2018.

лунный календарь стрижек апрель 2018

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13 квітня

На початку місяця утримайтеся від відвідування стиліста. Фарбування може дуже нашкодити волоссю, а стрижка вийде не такою, як ви очікуєте.

48 квітня

У цей період всі експерименти з довжиною пройдуть найкращим чином. Однак 7–8 квітня краще почекати з фарбуванням.

911 квітня

Ці дні не особливо сприятливі для стрижки та фарбування волосся. Якщо ви записалися на процедури до майстра, то краще перенести задумане.

лунный календарь стрижек апрель 2018

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1213 квітня

Сприятливі дні, щоб змінити зачіску. Ваш новий імідж подарує не тільки гарний настрій, але і притягне удачу.

1416 квітня

Ідея постригтися не виправдає надій, а всі маніпуляції з волоссям можуть викликати нездужання. Однак фарбування в день Місяця-молодика 16 квітня стане дуже вдалим.

17 квітня

Сьогодні ви залишитеся задоволені відвідуванням салону краси. Ваше волосся після стрижки ростиме швидше, а зачіска вразить оточуючих.

лунный календарь стрижек апрель 2018

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1821 квітня

Несприятливі дні для того, щоб підстригти шевелюру. Такі зміни притягнуть багато неприємностей.

22 квітня

Найвдаліший квітневий день для стрижки та фарбування. Що б ви не робили з волоссям, це добре позначиться на спілкуванні з протилежною статтю і приверне удачу.

2324 квітня

Краще відкласти похід до салону краси, адже після процедур у цей період волосся буде ослабленим і тьмяним.

лунный календарь апрель 2018

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2528 квітня

Сприятливий період для біозавивки, колорування та фарбування коренів. Ультрамодні короткі стрижки будуть дуже вдалими.

2930 квітня

Нова зачіска принесе вам поганий настрій, а також може стати приводом для пліток. Фарбування може знесилити волосся.

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