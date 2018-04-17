Місячний календар стрижок на квітень 2018

Замислюючись про нову зачіску, дівчата часто звертають увагу на місячний календар стрижок. Фази Місяця впливають на ріст волосся, а зміна іміджу в не сприятливий для цього день може закінчитися невдачею. Коли ж краще записатися до майстра-перукаря, а в який день ліпше відмовитися від відвідування салона краси – дізнайтеся у місячному календарі стрижок на квітень 2018.

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1–3 квітня

На початку місяця утримайтеся від відвідування стиліста. Фарбування може дуже нашкодити волоссю, а стрижка вийде не такою, як ви очікуєте.

4–8 квітня

У цей період всі експерименти з довжиною пройдуть найкращим чином. Однак 7–8 квітня краще почекати з фарбуванням.

9–11 квітня

Ці дні не особливо сприятливі для стрижки та фарбування волосся. Якщо ви записалися на процедури до майстра, то краще перенести задумане.

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12–13 квітня

Сприятливі дні, щоб змінити зачіску. Ваш новий імідж подарує не тільки гарний настрій, але і притягне удачу.

14–16 квітня

Ідея постригтися не виправдає надій, а всі маніпуляції з волоссям можуть викликати нездужання. Однак фарбування в день Місяця-молодика 16 квітня стане дуже вдалим.

17 квітня

Сьогодні ви залишитеся задоволені відвідуванням салону краси. Ваше волосся після стрижки ростиме швидше, а зачіска вразить оточуючих.

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18–21 квітня

Несприятливі дні для того, щоб підстригти шевелюру. Такі зміни притягнуть багато неприємностей.

22 квітня

Найвдаліший квітневий день для стрижки та фарбування. Що б ви не робили з волоссям, це добре позначиться на спілкуванні з протилежною статтю і приверне удачу.

23–24 квітня

Краще відкласти похід до салону краси, адже після процедур у цей період волосся буде ослабленим і тьмяним.

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25–28 квітня

Сприятливий період для біозавивки, колорування та фарбування коренів. Ультрамодні короткі стрижки будуть дуже вдалими.

29–30 квітня

Нова зачіска принесе вам поганий настрій, а також може стати приводом для пліток. Фарбування може знесилити волосся.