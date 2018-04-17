Бельгію на пісенному конкурсі Євробачення-2018 представить Sennek з піснею «A matter of time». Виступ артистки відбудеться e першому півфіналі 8 травня під номером 4.

Євробачення 2018. Бельгія. Sennek – A matter of time: дивитися кліп і слухати пісню

27-річна Лаура Грусенекен почала кар’єру співачки в групі AKS. Колектив виступав у стилі дабстеп. Лаура також є автором пісень і створює композиції навіть для рекламних кампаній.

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Бельгія вже котрий рік відправляє на Євробачення сильних учасників. Sennek (псевдонім Лаури Грусенекен) не поступається за рейтингами своїм попередникам. Композиція, з якою Бельгія виступить на Євробаченні-2018, має всі шанси на успіх. Букмекери пророкують Sennek 4 місце.

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